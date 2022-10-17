Розповіді

Колишній слідчий — теперішній захисник: історія Олександра, який попри поранення продовжує допомагати ЗСУ

Людмила Цимбалюк 17 Жовтня 2022, 19:30
Олександр Гаврилюк
Фото: Facebook

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