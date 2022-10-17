Колишній слідчий — теперішній захисник: історія Олександра, який попри поранення продовжує допомагати ЗСУ

Дрони, тепловізори, автівки та буржуйки — українці масово донатять на потреби ЗСУ.

Колишній слідчий Олександр Гаврилюк із Вінниці попри те, що зараз на лікуванні після тяжкого поранення, й сам не забуває збирати кошти на благодійність задля своїх побратимів.

Чоловік у перший день повномасштабного вторгнення приєднався до інших українських захисників і став у велелюдну чергу до військкомату.

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Уже за кілька тижнів доброволець територіальної оборони Олександр Гаврилюк разом із побратимами вирушив на Схід.

Я поважаю нашу націю, поважаю наших людей. Усі згуртувались для того, щоб перемогти одного-єдиного спільного ворога.

Карина не знала, де воює її чоловік, допоки він не попросив про тепловізор. З того часу жінка активно підтримує українських бійців. Каже, що лише так можна перемогти ворога.

Читати на тему Ховав фото у камуфляжі та подолав чотири кілометри на кріслі колісному: історія колишнього АТОвця Влада та його дружини Юлії Про порятунок з окупації на кріслі колісному та з минулим в АТО розповідає сімейна пара Влада та Юлі.

Один з останніх донатів родини — це допомога піротехнікам. Молода сім’я відгукнулася на прохання нашого каналу робити добрі справи.

Завдяки цьому подружжя виграло один із 12 зіркових призів — похід із головною редакторкою та ведучою Факти ICTV Оленою Фроляк до музею становлення української нації.

Нині Олександр займається своїм барбер-шопом, що одним із перших у Вінниці організував лінію підтримки для військових. Колектив активно працює на перемогу. Наприклад, на тепловізор для самого Олександра тут швидко зібрали гроші — 60 тисяч за один вечір.

Повернувся чоловік додому лише два місяці тому — після складного поранення, яке він отримав, коли його автомобіль підірвався на міні росіян. Боєць іще навіть не пройшов повного курсу реабілітації, та вже прагне повернутися на фронт — хоче разом із побратимами вигнати останнього окупанта з рідної землі.

З вікна стріляли по росіянах, поки ще не було повної окупації. Їздили до розбитих колон, щоб здобути трофейну зброю. Так подружжя з Бучі боронило незалежність усієї країни.

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