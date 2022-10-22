Розповіді

Замість кухонного ножа взяв до рук зброю: історія шеф-кухаря, який став командиром стрілецького взводу

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Жовтня 2022, 10:30
шеф-кухар став командиром стрілецького взводу
Фото: Армія.Inform, Facebook

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