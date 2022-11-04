Розповіді

Двічі йшов на фронт та отримав поранення, але не здається! Історія полковника Петра Потєхіна

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 04 Листопада 2022, 13:00
Петро Потєхін двічі йшов на фронт та отримав поранення

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