Видели такое, что, Господи, упаси кому-то увидеть: история спасения из Бородянки дважды беженки Марины Курапцевой

Война России сломала жизнь многих украинцев дважды. Сначала — в Донецкой и Луганской области в 2014 году, а потом уже в любом уголке Украины в 2022 году.

Одним из таких людей является Марина Курапцева. Сначала она убегала от русского мира из Енакиево в Донецкой области. Второй раз беженцами пришлось стать уже в Бородянке Киевской области. О спасении семьи Марины и о том, что им пришлось видеть во время эвакуации, рассказала журналистка УП.Жизнь Виктория Ечкалова.

Стирали Бородянку с лица земли

Марина рассказывает, что россияне уничтожали все в поселке: дома разбивали авиабомбами, Градами и Ураганами. Оккупанты уничтожили тогда все. Уцелела только Стелла при въезде в Бородянку, как символ того, что люди выстоят.

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Первые танки заехали в Бородянку утром 26 февраля.

— Они заходили очень подло, как обычно и делают россияне: прижимались к школам, детским садам, чтобы в них не стреляли. Прикрывались объектами гражданской инфраструктуры, — вспоминает Марина. — Против россиян выступало наше ТРО с полутора автоматами и несколькими коктейлями Молотова. Это все, что сдерживало “вторую армию”. Но наши ребята сражались до последнего.

Второго марта этот форпост сдался только под огнем с неба. Боже, вы бы видели наших защитников после боев: сами черные, а глаза просто серебряные от ужаса, что они пережили.

Тогда все пути для выезда перекрылись. Женщина вспоминает, как на коленях со слезами просила таксистов вывезти ее семью.

— Я готова была отдать все деньги, но они уже не имели никакой цены. Таксисты плакали вместе со мной и говорили: Мы бы тебя вывезли, но мост уже подорван.

Вернувшись домой, Марина достала ту же сумку, с которой ткала в 2014 году и стала собирать вещи в бомбоубежище.

В тот момент я села на диван и начала плакать, меня просто стошнило, извините. Я почувствовала такую паническую атаку, что думала, выплачу все, просто сойду с ума и умру здесь.

Жизнь в бомбоубежище

Когда раздались первые взрывы в городе, Марина спросила у мамы, что они будут делать. А та ответила: мы еще с 2014 года знаем, что делать: нам нужно выжить.

И они выживали. Жили в бомбоубежище, рассчитанном на 200 человек — только жило там чуть ли не вдвое больше. Так и сидели: друг возле друга, в цементной пыли, поднимавшейся после каждого взрыва снаружи. По воспоминаниям Марины, в бомбоубежище практически не было возможности пойти в туалет — приходилось ходить на судно при всех присутствующих.

Я желаю всем россиянам сидеть так, как там сидели мы, раздеваясь при чужих людях.

Еды тоже не хватало. Продукты храбрецы выносили из магазинов в огне. 28 февраля у Марины был день рождения, и в тот день ей дарили самые дорогие подарки: питьевую воду, апельсин и шоколад.

— Знаете, сегодня мне кажется, что я умерла в том подвале. Сейчас на меня из зеркала смотрит другой человек, — вспоминает Марина.

Уже через несколько дней морги поселка были переполнены. В марте тела начали заносить в подвал роддома, потому что других мест уже не было.

В последних боях за Бородянку стало понятно, что у врага нет ни сил, ни мотивации удерживать населенный пункт под своим контролем. Зато было желание истребить все живое в поселке до последней молекулы. Тероборона предупредила людей, чтобы никто не покидал укрытия, чтобы россияне не могли найти их.

Марина вспоминает, что в ту ночь они все в бомбоубежище даже не двигались, чтобы не выказать свое пребывание там. Россияне могли вывести гражданских как живой щит для себя, пустив впереди военной техники.

Потому как и на Донбассе в 2014 году, так и здесь, и как в любой стране мира, куда уперлась Россия с оружием, она использует население в качестве заложников.

2 марта к бомбоубежищу сошелся чуть ли не весь поселок. Обстрелы были непрерывными. Россияне истребляли местных ракеты систем Ураган и Торнадо, выпускали по ним кассетные бомбы.

— Я выбежала на улицу и увидела ад: сплошной черный дым, поваленные столбы, безумные напуганные люди, небо вроде бы упало… Я поняла, что мы уже в окружении. И от бессилия разрыдалась, — вспоминает женщина.

Эвакуация

Несколько раз в бомбоубежище заходили странные мужчины и говорили, что они собирают людей на эвакуацию из поселка. Но люди знали о предупреждении ГСЧС: россияне могли похищать гражданских, а затем использовать их при отступлении.

А уже в полдень к ним вбежали украинские спасатели: местные не сознавали себя от счастья, когда почувствовали эту маленькую возможность спасения. Марина говорит, что сначала даже не поверила и угрожала спасателю расправой, если тот их подставит.

Я вцепилась в одного из этих юношей и молила: Кто ты? Говори точно, ты свой! Ибо если ты нас подставишь, то я тебя успею искалечить или убить!

И тот… рассказал ей стишок про паляницю и Укрзалізницю. Эта картина: вокруг война, Марина плачет, а спасатель держит ее за руку и рассказывает стих. А потом началась эвакуация.

Людей из бомбоубежища вывозили КамАЗами. Во время второго “рейса” над головами людей раздался гул самолета. Люди понимали, что сейчас упадет бомба. Марина с семьей уже мысленно простилась.

— Было ясно, что это конец. Но спасатель отчаянно решает вывозить нас даже под бомбами. И так под гул российского самолета мы грузились в Камаз.

Марина вспоминает, как тяжело им было карабкаться на тот грузовик. Начало стремянки было где-то на уровне груди. Представьте, как лезли пожилые люди с малышами, с котиками.

Никогда не забуду, как лезла туда моя мама, срывая ногти, как мы набились в эту машину 50-60 человек, попадали обессиленные на пол, обливаясь горячим потом.

Именно в тот момент женщина поняла, что ненависть к россиянам достигла своего пика. Их просили не высовываться из окон и лежать на земле. Но тогда, во время нападения агрессии и ярости Марина выглянула в окно.

— Я не захотела умирать на полу, хотела увидеть небо. Поднялась, выглянула в окно и увидела небо.

Так они и ехали: под снарядами, невзирая на страшные картины вокруг. Самыми яркими воспоминаниями для Марины Курапцевой стали животные, которые бегали без кожи, словно живые трупы. Видела полусожженную свинью, которая бежала и визжала от боли. Дома в огне и столбах дыма — как в апокалипсисе.

Видели такое, что, Господи, упаси кому-то увидеть.

После всего пережитого Марина и ее семья нашли убежище в Германии. Не сразу, но им повезло. Но то, через что пришлось пройти, оставили в памяти и душе людей непоправимые шрамы.

Марина Курапцева по специальности журналистка. Поэтому в Германии продолжает заниматься важным делом — рассказывает на весь мир о войне в Украине и мужестве украинцев.

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