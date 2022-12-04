История детей украинских героев, у которых Россия забрала все. Как помочь малышам

Ежедневный террор на территории Украины длится более 9 месяцев. Официальные данные о количестве погибших засекречены на время войны, но понятно, что речь идет о десятках тысяч украинцев. Многие были не только гражданами, но и родителями.

Мы хотим познакомить вас с теми, чьи родители были самыми смелыми из украинцев. Кто-то из них был военнослужащим, защищавшим каждого из нас и наше общее независимое будущее, а кто-то был гражданским, пострадавшим из-за бессмысленной агрессии и смертельных ракетных ударов.

Мы расскажем вам истории детей украинских героев, у которых Россия забрала самых родных людей.

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Мама 6-летней Насти из Мариуполя:

Мы жили счастливо в своем родном Мариуполе. Я, муж, две наши дочери и собака. Много времени проводили вместе, любили гулять на открытом воздухе. Обожали вместе ходить на рыбалку, охоту, походы.

Дети увлекались танцами. У старшей Насти хорошо получалось танцевать, у нее были отличные тренеры по спортивным бальным танцам и в будущем она хотела связать свою жизнь именно с танцами.

Муж уже несколько лет был военным. Когда у него были командировки, мы пытались приехать туда, где он. Но после 24 февраля нашей обычной жизни настал конец. Муж выполнял свой профессиональный долг, а я с детьми попала в укрытие.

Там нам пришлось пережить многое. Мы сидели там с ужасом от взрывов, в холоде, спали на картоне, собирали снег и сливали воду из батарей, чтобы иметь хоть какую-нибудь воду.

Ели немытый картофель, а бывали дни, что приходилось есть его сырым, поскольку под постоянными обстрелами невозможно было выйти приготовить еду на костре во дворе. От антисанитарии дети болели, а я самостоятельно не могла им помочь.

Благодаря одному волонтеру нам удалось вырваться из этого ада. Первый раз я увидела, как маленькие дети 5-6 лет молятся всю дорогу вслух. В первые недели после выезда из оккупации дети не могли наесться.

Когда мы выбрались, стали звонить нашему папе, но так и не дозвонились.

Все надеялись, что вот-вот он перезвонит, но нет. Позже нам сообщили его собратья, что он погиб. Отец подорвался на мине. Впоследствии получил орден за мужество. Посмертно.

Мы потеряли все: нашего любимого, родного человека, наш дом, друзей, счастье.

Мы стараемся жить дальше и собираем по осколкам остатки своей жизни.

8-летняя София с Киева:

Что можно сказать о нашей семье? Обычная, дружеская, настоящая, счастливая украинская семья — папа, мама, две дочери и рыжий пес.

Наша жизнь была обычной, как и в любой другой семье — со своими взлетами и падениями, счастливыми моментами и ссорами, яркими событиями и обыденной работой. Мы учились, работали, мечтали, строили, отдыхали, имели планы.

Папа руководил отделом тех.поддержки, мама – медсестра. Старшая сестра – студентка университета, я – школьница, а пес был псом.

А дальше было 24 февраля 2022… Папа в первый же день отвез нас в безопасное место, а сам вернулся в Киев и пошел добровольцем в военкомат — и с первых дней защищал нас и страну.

Эти месяцы были длинными, сложными, болезненными, в ожидании, когда папа вернется домой.

За эти 5 месяцев папа приезжал домой несколько раз, и мы хоть ненадолго, но снова становились той счастливой семьей.

В середине июля маме позвонили из неизвестного номера и сообщили, что наш папа погиб, выполняя боевое задание. Он сражался за всех нас.

Сейчас мы обычная, дружеская, настоящая украинская семья — папа, мама, две дочери и рыжий пес, ведь папа все равно рядом с нами. Он наш ангел-хранитель.

Благотворительная платформа dobro.ua вместе с фондом Дети героев стремятся осуществить мечты детишек погибших украинских героев перед Новым годом.

Благотворительными уже узнали о мечтах малышей, осталось только собрать средства на приобретение самых желанных подарков для детей. Их родители защищали нас, благодарим детей, которые потеряли самых близких.

Присоединиться к проекту можно здесь: https://dobro.ua/project/socarnewyear/.

Напомним, что Россия принудительно депортировала тысячи украинских детей. Раньше мы рассказывали, как поступать, если принудительно депортировали ребенка.

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