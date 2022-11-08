Музыка — его оружие: история пианиста, который играл украинцам на День Независимости, а сейчас дает силу жить

Каждую субботу благодаря его таланту звучит столичный Подол. Несмотря на осеннюю прохладу Игорь Янчук играет под открытым небом. И так уже пять лет проходят концерты для всех с лучшими произведениями современных композиторов-неоклассиков.
Мне всегда нравилось играть на улице гораздо больше, чем в помещениях.
Мне всегда нравилось играть на улице гораздо больше, чем в помещениях.
Игорь называет себя любителем, поскольку высшего музыкального образования не имеет. Мастерство уже приобретал своими силами. Особенно вдохновлялся произведениями итальянца Людовико Эйнауди, которые так любит сегодня в исполнении Игоря киевская публика.
Мужчина вспоминает свой первый концерт в столице. Это был холодный день, потому зрителей было не так много. Однако к нему подошел насладиться музыкой мужчина из Китая. Даже несмотря на языковой барьер, они сразу поладили без слов, а восторг слушателя передался и самому исполнителю.
Так же в прошлом году Игорь играл возле фуникулера, а мимо проходил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Тогда пианист получил предложение, от которого не отказываются: в День 30-летия Независимости сыграть на главной сцене страны. Игорь в этот день исполнил основную партию.
По-особенному мужчина стал относиться к своему делу с началом полномасштабной войны. Весной, как только на улице потеплело, он открыл музыкальный сезон, несмотря ни на что.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений И г о р ь Я н ч у к (@igorindigor)
Допис, поширений И г о р ь Я н ч у к (@igorindigor)
Для тех людей, которые были на первом импровизированном концерте после 24 февраля на улице, это был как знак. Частица обычной мирной жизни теплилась в его мелодиях.
Сейчас Игорь продолжает играть киевлянам, и никто, по словам пианиста, не проходит мимо. Каждый хоть на секунду останавливается, чтобы прислушаться. Игорь с улыбкой рассказывает, что ему иногда даже дарят маленькие безделушки. Просто, чтобы порадовать и поблагодарить за какое-то утешение.
Некоторые люди, которые слышат музыку, особенно вечером, открывают окна или балкон, чтобы музыка залетала в их дом. Или просто выходят сюда послушать с обычной чашкой.
Некоторые люди, которые слышат музыку, особенно вечером, открывают окна или балкон, чтобы музыка залетала в их дом. Или просто выходят сюда послушать с обычной чашкой.
Игорь говорит, что для него музыка — это собственный способ борьбы со злом. Такое ментальное оружие.
Когда слышу сирену, я чувствую: “О, где-то рядом зло. Надо больше добра”. И включаю больше добра, передаю его через клавиши. Таким образом, образуется через ноты невидимый, но защитный купол.
Когда слышу сирену, я чувствую: “О, где-то рядом зло. Надо больше добра”. И включаю больше добра, передаю его через клавиши. Таким образом, образуется через ноты невидимый, но защитный купол.
Еще несколько уличных концертов — и пианист будет закрывать сезон. Инструменту, говорит мужчина, в холод труднее справиться с нагрузкой. Впрочем, Игорь обещает, что новогодние и рождественские праздники в столице не пройдут в тишине.
Некоторым творцам все же пришлось оставить любимое дело, но они нашли, как помочь другим во время войны. Читай историю музыканта, который эвакуирует людей с горячих точек.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!