Музыка — его оружие: история пианиста, который играл украинцам на День Независимости, а сейчас дает силу жить

Каждую субботу благодаря его таланту звучит столичный Подол. Несмотря на осеннюю прохладу Игорь Янчук играет под открытым небом. И так уже пять лет проходят концерты для всех с лучшими произведениями современных композиторов-неоклассиков.

Мне всегда нравилось играть на улице гораздо больше, чем в помещениях.

Игорь называет себя любителем, поскольку высшего музыкального образования не имеет. Мастерство уже приобретал своими силами. Особенно вдохновлялся произведениями итальянца Людовико Эйнауди, которые так любит сегодня в исполнении Игоря киевская публика.

Мужчина вспоминает свой первый концерт в столице. Это был холодный день, потому зрителей было не так много. Однако к нему подошел насладиться музыкой мужчина из Китая. Даже несмотря на языковой барьер, они сразу поладили без слов, а восторг слушателя передался и самому исполнителю.

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Так же в прошлом году Игорь играл возле фуникулера, а мимо проходил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Тогда пианист получил предложение, от которого не отказываются: в День 30-летия Независимости сыграть на главной сцене страны. Игорь в этот день исполнил основную партию.

По-особенному мужчина стал относиться к своему делу с началом полномасштабной войны. Весной, как только на улице потеплело, он открыл музыкальный сезон, несмотря ни на что.

Для тех людей, которые были на первом импровизированном концерте после 24 февраля на улице, это был как знак. Частица обычной мирной жизни теплилась в его мелодиях.

Сейчас Игорь продолжает играть киевлянам, и никто, по словам пианиста, не проходит мимо. Каждый хоть на секунду останавливается, чтобы прислушаться. Игорь с улыбкой рассказывает, что ему иногда даже дарят маленькие безделушки. Просто, чтобы порадовать и поблагодарить за какое-то утешение.

Некоторые люди, которые слышат музыку, особенно вечером, открывают окна или балкон, чтобы музыка залетала в их дом. Или просто выходят сюда послушать с обычной чашкой.

Игорь говорит, что для него музыка — это собственный способ борьбы со злом. Такое ментальное оружие.

Когда слышу сирену, я чувствую: “О, где-то рядом зло. Надо больше добра”. И включаю больше добра, передаю его через клавиши. Таким образом, образуется через ноты невидимый, но защитный купол.

Еще несколько уличных концертов — и пианист будет закрывать сезон. Инструменту, говорит мужчина, в холод труднее справиться с нагрузкой. Впрочем, Игорь обещает, что новогодние и рождественские праздники в столице не пройдут в тишине.

Некоторым творцам все же пришлось оставить любимое дело, но они нашли, как помочь другим во время войны. Читай историю музыканта, который эвакуирует людей с горячих точек.

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