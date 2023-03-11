Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села

В освобожденные села в Херсонской области возвращаются люди и жизнь. После восьми месяцев российской оккупации селяне берутся восстанавливать разбитые оккупантами подворья.

До полномасштабной войны в Киселевке Херсонской области проживало более двух тысяч человек, сейчас в селе только половина.

Обсудить последние новости селяне собираются в центре Киселевки, где раздают гуманитарку. Люди с радостью делятся главной новостью — наконец-то открывается здешняя амбулатория.

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Когда россияне в марте оккупировали село, здание медицинского учреждения взяло на себя первый удар. Заведующий амбулаторией Александр Дудик рассказывает, что оккупанты выезжали за село, чтобы бить по нему снарядами.

После первых обстрелов врачи решили закрыть медицинское учреждение и начали оказывать местным медицинскую помощь дома.

В изувеченной амбулатории окна сначала закрыли пленкой, а когда освободили село — установили новые стеклопакеты. Еще во время оккупации, рассказывает Александр, самостоятельно починили крышу и поврежденные вражескими снарядами газовые трубы.

В соседнем селе Зеленый Гай по домам жили оккупанты, была и вражеская техника. Но местные рассказывают о ювелирной работе наших защитников — все село уцелело, обстреливали исключительно позиции оккупантов, что были вокруг села.

Местные после деоккупации только ждут разминирования, чтобы начать посевную. Селяне радуются, что выстояли и дождались освобождения. Уверены, что скоро все оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

Украинские защитники на Херсонском направлении тоже настроены решительно и стремятся как можно скорее освободить родную землю от захватчиков. Читай, какой боевой дух у наших защитников.

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