Украина

Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села

Луиза Еремина 11 марта 2023, 12:00

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Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села
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0:02:47
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Детские игрушки рядом со снарядами: ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска
0:03:39
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники
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