В контрнаступление хотят даже раненые! Боевой дух армейцев на Херсонском направлении поражает

На Херсонском направлении линия фронта уже второй месяц неизменна. Впрочем, постоянные артдуэли и минометные обстрелы не дают нашим бойцам ни минуты покоя.

Украинские военные все время меняют позиции, чтобы вражеская разведка их не обнаружила. Журналист Владимир Крыжановский побывал на передовой и узнал о боевом духе наших защитников.

Те говорят, что техника врага довольно старая, но у россиян есть преимущество в живой силе. Да еще советских боеприпасов у них много.

Сейчас также смотрят

Мы работаем по живой силе, которая находится в укрытиях, в контрбатарейной борьбе по артиллерийским реактивным подразделениям врага, — делится военный с позывным Енот.

По подтвержденным данным, его подразделение уничтожило около 200 российских артиллерийских систем. И бойцы не планируют останавливаться. Всем хочется как можно быстрее освободить родную территорию от захватчиков.

Боевой дух такой, что если бы сегодня была команда идти в контрнаступление, то даже лежащие на больничном поднялись бы, — уверяет армиец Енот.

Угледар почти полностью уничтожен россиянами. В настоящее время в городе повреждено 100% домов. Однако там все еще живут люди. Смотри, как правоохранители эвакуировали семью с двумя детьми из Угледара.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!