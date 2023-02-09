Украина

В контрнаступление хотят даже раненые! Боевой дух армейцев на Херсонском направлении поражает

Елена Яковлева, редактор сайта 09 февраля 2023, 15:00

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Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
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