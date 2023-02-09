У контрнаступ хочуть навіть поранені! Бойовий дух армійців на Херсонському напрямку вражає

На Херсонському напрямку лінія фронту вже другий місяць незмінна. Утім, постійні артдуелі та мінометні обстріли не дають нашим бійцям ні хвилини спокою.

Українські військові весь час змінюють позиції, щоб ворожа розвідка їх не виявила. Журналіст Володимир Крижановський побував на передовій та дізнався про бойовий дух наших захисників.

Ті кажуть, що техніка ворога доволі стара, але росіяни мають перевагу в живій силі. Та й ще радянських боєприпасів у них багато.

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Ми працюємо по живій силі, яка перебуває в укриттях, у контрбатарейній боротьбі по артилерійських реактивних підрозділах ворога, — ділиться військовий з позивним Єнот.

За підтвердженими даними, його підрозділ знищив близько 200 російських артилерійських систем. І бійці не планують зупинятись. Усім хочеться якнайшвидше звільнити рідну територію від загарбників.

Бойовий дух такий, що якщо от сьогодні була б команда йти в контрнаступ, то навіть ті, які лежать на лікарняному, піднялись би, — запевняє армієць Єнот.

Вугледар майже повністю знищено росіянами. Нині у місті пошкоджено 100% будинків. Однак там усе ще живуть люди. Дивись, як правоохоронці вивезли родину з двома дітьми з Вугледара.

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