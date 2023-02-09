Україна

У контрнаступ хочуть навіть поранені! Бойовий дух армійців на Херсонському напрямку вражає

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Лютого 2023, 15:00

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