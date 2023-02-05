Звільнив Херсон, обійняв рідних і лише потім попросив допомоги! Як хірурги змогли врятувати руку військовому

Українські медики продовжують щодня рятувати життя та дивувати проведеними операціями. Львівські хірурги врятували бійцю прострелену руку. Ба більше, зберегли рухливість пальців, адже пересадили нерв зі стегна на поранену кінцівку.

П’ять місяців тому під час виконання бойового завдання на Південному напрямку військовий дістав тяжке поранення, але продовжив звільняти рідний Херсон від окупантів. Лише після деокупації міста, коли зміг обійняти рідних і вже не відчував пальців руки, звернувся по допомогу.

44-річний Сергій не показує свого обличчя. Він став на захист країни у перші дні повномасштабної війни. У серпні під час одного з боїв отримав кульове поранення кисті. Куля пройшла навиліт.

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— Під час бою побачив, що отримав поранення.

Пошкоджена артерія, була сильна кровотеча. Десь близько доби не міг зупинити кровотечу, — згадує про поранення Сергій.

З джгутом чоловік проходив три доби, допоки через пошкоджений нерв не перестав відчувати два пальці правої руки. Але покинути поле бою, зізнається, не міг. Воював допоки не зайшов до рідного Херсону. Лише коли побачив своїх близьких, поїхав на лікування до Львова.

— Він отримав пошкодження ліктьового нерва та ліктьової артерії. При зверненні до нас пошкодження нерва уже було незворотне, — розповідає завідувач хірургічного відділення Національного реабілітаційного центру Незламні Віталій Колодій.

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Щоб відновити Сергію чутливість пальців, хірурги взялися пересаджувати нерв з нижньої кінцівки чоловіка на пошкоджену руку. Сергію потрібно кілька місяців реабілітації, щоб прижився пересаджений нерв. Військовий упевнений, що все буде добре, адже тепер з ним знову його талісман — український герб. Дружина Сергія змогла вивезти його з окупації.

Вона провезла його у шкарпетках. Заховала, бо багато блокпостів було. Треба було, щоб росіяни не побачили, — розповідає Сергій.

Після відновлення чоловік хоче знову стати в стрій. Він каже, що війна не закінчилася, і зараз на фронті воює його син. Тому Сергій вирішив, що повернеться.

Перед українськими медиками з’явилося багато випробувань, які вони долають. Раніше ми розповідали, як у Львові ставлять протези українським військовим.

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