Освободил Херсон, обнял родных и только потом попросил помощи! Как хирурги смогли спасти руку военному

Украинские медики продолжают ежедневно спасать жизни и удивлять проведенными операциями. Львовские хирурги спасли бойцу простреленную руку. Более того, сохранили подвижность пальцев, ведь пересадили нерв с бедра на раненую конечность.

Пять месяцев назад во время выполнения боевого задания на Южном направлении военный получил тяжелое ранение, но продолжил освобождать родной Херсон от оккупантов. Лишь после деоккупации города, когда смог обнять родных и уже не чувствовал пальцев руки, обратился за помощью.

44-летний Сергей не показывает своего лица. Он стал на защиту страны в первые дни полномасштабной войны. В августе во время одного из боев получил пулевое ранение кисти. Пуля прошла навылет.

Сейчас также смотрят

— Во время боя увидел, что получил ранение.

Повреждена артерия, было сильное кровотечение. Где-то около суток не мог остановить кровотечение, — вспоминает о ранении Сергей.

Со жгутом мужчина проходил трое суток, пока из-за поврежденного нерва не перестал ощущать два пальца правой руки. Но покинуть поле боя, признается, не мог. Воевал до тех пор, пока не зашел в родной Херсон. Только когда увидел своих близких, поехал на лечение во Львов.

— Он получил повреждение локтевого нерва и локтевой артерии. При обращении к нам повреждение нерва уже было необратимо, — рассказывает заведующий хирургическим отделением Национального реабилитационного центра Незламні Виталий Колодий.

Читать по теме Историческая операция: во Львове пересадили легкие от посмертного донора В Украине впервые была проведена пересадка легких от посмертного донора без помощи иностранных коллег.

Чтобы восстановить Сергею чувствительность пальцев, хирурги принялись пересаживать нерв с нижней конечности мужчины на поврежденную руку. Теперь Сергея ждет несколько месяцев реабилитации, чтобы прижился пересаженный нерв. Военный уверен, что все будет хорошо, ведь теперь с ним снова его талисман — украинский герб. Жена Сергея смогла вывезти талисман из оккупации.

Она провезла его в носках. Спрятала, потому что много блокпостов было. Нужно было, чтобы россияне не увидели, — рассказывает Сергей.

После восстановления мужчина хочет снова стать в строй. Он говорит, что война не закончилась, и сейчас на фронте сражается его сын. Поэтому Сергей решил, что вернется.

Перед украинскими медиками предстало много испытаний, которые они преодолевают. Ранее мы рассказывали, как во Львове ставят протезы украинским военным.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!