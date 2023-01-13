Потерянная конечность — не приговор! Как во Львове ставят индивидуальные протезы военным

Утраченные конечности больше не ставят крест на жизни. Во Львове, в больнице Святого Пантелеймона, медики возвращают к нормальной жизни украинских военных, получивших тяжелые ранения на фронте.

Пациентам с потерянными конечностями делают индивидуальные протезы возле медучреждения в мобильной мастерской, переданной из Германии.

Важный этап — это привыкание к новой конечности. Профессиональные реабилитологи могут сделать так, чтобы протез для пациента стал максимально естественным.

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За свою свободу и жизнь украинцы вынуждены жертвовать собственным здоровьем. Многие наши воины получили ранения, усложняющие их обычную жизнь.

Однако ты можешь приобщиться к протезированию украинцев, приняв участие в благотворительном проекте Протезы для Несокрушимых. Узнай об этом больше.

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