Втрачена кінцівка — не вирок! Як у Львові ставлять індивідуальні протези військовим

Втрачені кінцівки більше не ставлять хрест на житті. У Львові, в лікарні Святого Пантелеймона, медики повертають до нормального життя українських військових, які отримали тяжкі поранення на фронті.

Пацієнтам із втраченими кінцівками роблять індивідуальні протези біля медзакладу в мобільній майстерні, яку передали з Німеччини.

Важливий етап — це звикання до нової кінцівки. Професійні реабілітологи можуть зробити так, щоб протез для пацієнта став максимально природним.

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За свою свободу та життя українці змушені жертвувати власним здоров’ям. Багато наших воїнів отримали поранення, які ускладнюють їхнє звичайне життя.

Однак ти можеш долучитися до протезування українців завдяки благодійному проекту Протези для Незламних. Дізнайся про це більше.

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