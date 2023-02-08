У місті пошкоджено 100% будинків: у Вугледарі досі живуть діти

У Вугледарі на Донеччині, за який нині йдуть запеклі бої, і досі лишається одна дитина та кілька сотень дорослих мирних жителів. Але ще рік тому у Вугледарі жило 20 тисяч люду.

Нині ж у місті пошкоджено 100% будинків. Води, опалення й світла тут немає ще від березня минулого року.

Днями правоохоронцям вдалося евакуювати з міста родину з двома дітьми, які до останнього теж не хотіли полишати дім. Та правоохоронцям таки вдалося переконати сім’ю.

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— Два тижні тому ми знайшли двох діточок, які перебували фактично на околиці Вугледара зі сторони Павлівки. Вони були там у підвальному приміщенні. Перевіряли ці адреси і випадково знайшли цих дітей, — розповів начальник Волноваського районного відділу поліції Андрій Друмов.

Як відбувався порятунок ледь не з передової та який вигляд нині має Вугледар — дивись у сюжеті.

Порятунок дітей з пекла. Поліціянти показали унікальні кадри з евакуації, дивися в нашому матеріалі.