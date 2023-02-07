Порятунок дітей з пекла. Поліціянти показали унікальні кадри з евакуації

1380 дітей постраждали від російської агресії з початку повномасштабного вторгнення. Нові дані оприлюднила ювенальна поліція.

Цифри зростають щодня. Чимало дітей досі лишаються у місцях найгарячіших бойових дій. Часто родини і раді б виїхати, та бояться потрапити під обстріл в дорозі.

Є й такі, що принципово не хочуть покидати домівку, лишаючи дітей у заручниках ситуації, а завдання поліцейських — евакуювати дитину.

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Але на черговій евакуації в Авдіївці жінка до останнього не хотіла віддавати дитину. Поліцейські показали жінці документ рішення військової адміністрації Авдіївки. Згідно з постановою уряду, ухваленою влітку, за відмову евакуювати прийомних дітей з гарячих точок вихователів можуть позбавити права опіки.

Кілька тижнів тому в Авдіївці померла шестирічна дівчинка. Її дідусь із бабусею неодноразово відмовлялися від евакуації попри пропозиції волонтерів. Через постійні російські обстріли родина дев’ятий місяць жила в підвалі. Коли у дівчинки стався серцевий напад, допомогти було нікому — місто майже повністю паралізоване. За даними військової адміністрації, в Авдіївці ще в січні лишалося 2,5 тисячі мешканців, серед них — діти.

А що розповідають діти, які пережили окупацію та бойові дії, дізнавайся у цьому матеріалі.

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