Україна

Порятунок дітей з пекла. Поліціянти показали унікальні кадри з евакуації

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 07 Лютого 2023, 23:00

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