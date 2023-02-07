Спасение детей из ада. Полицейские показали уникальные кадры эвакуации

1380 детей пострадали от российской агрессии с начала полномасштабного вторжения. Новые данные обнародовала ювенальная полиция.

Цифры растут каждый день. Многие дети до сих пор остаются в местах самых горячих боевых действий. Часто семье и рады бы уехать, но боятся попасть под обстрел в дороге.

Есть и такие, которые принципиально не хотят покидать дом, оставляя детей в заложниках ситуации, а задачи полицейских — эвакуировать ребенка.

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Но на очередной эвакуации в Авдеевке женщина до последнего не хотела отдавать ребенка. Полицейские показали женщине документ решения военной администрации Авдеевки. Согласно постановлению Правительства, принятому летом, за отказ эвакуировать приемных детей с горячих точек воспитателей могут лишить права опеки.

Несколько недель назад в Авдеевке умерла шестилетняя девочка. Ее дедушка и бабушка неоднократно отказывались от эвакуации, несмотря на предложения волонтеров. Из-за постоянных российских обстрелов семья девятый месяц жила в подвале. Когда у девочки случился сердечный приступ, помочь было некому — город почти полностью парализован. По данным военной администрации, в Авдеевке еще в январе оставалось 2,5 тысячи жителей, среди них — дети.

А что рассказывают дети, пережившие оккупацию и боевые действия — узнаешь в этом материале.

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