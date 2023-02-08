Украина

В городе повреждено 100% домов: в Угледаре до сих пор живут дети

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 08 февраля 2023, 22:00

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Собирают остатки вещей и рассчитывают на компенсацию — как прощаются с жильем жители разрушенного дома в Днепре

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