В городе повреждено 100% домов: в Угледаре до сих пор живут дети

В Угледаре Донецкой области, за который сейчас идут тяжелые бои, до сих пор остается один ребенок и несколько сотен взрослых мирных жителей. Хотя еще год назад в Угледаре проживало 20 тысяч человек.

В настоящее время в городе повреждено 100% домов. Воды, отопления и света здесь нет еще с марта прошлого года.

На днях правоохранителям удалось эвакуировать из города семью с двумя детьми, которые до последнего тоже не хотели покидать дом. Но правоохранителям все же удалось их убедить.

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— Две недели назад мы нашли двоих детишек, которые находились фактически на окраине Угледара со стороны Павловки. Они находились там в подвальном помещении. Проверяли эти адреса и случайно нашли этих детей, — рассказал начальник Волновахского районного отдела полиции Андрей Друмов.

Как происходило спасение чуть ли не с передовой и как сейчас выглядит Угледар, смотри в сюжете.

Спасение детей из ада. Полицейские показали уникальные кадры эвакуации, смотри в нашем материале.