Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Мировая поддержка Украины растет. Надеемся, что скоро мы увидим большие изменения на карте боевых действий, ведь к нам приедет оружие от стран-партнеров.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Великобританию, выступил перед парламентом и встретился с королем. После его визита в США страна объявила о новом пакте помощи. Надеемся, что в этот раз будет так же.
А пока предлагаем тебе посмотреть карту боевых действий в Украине и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны считают, что российское военное командование, возможно, спешит приступить к широкомасштабной наступательной операции по захвату Донецкой области в нереалистичные сроки. Вероятно, что у них нет достаточной боевой мощи.
А также комментируют, что российские войска не совершили подтвержденных территориальных достижений на южной оси.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышан Херсонской области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.
Ранее мы рассказывали о Гвардии наступления: требования и правила вступления. Эти бригады будут участвовать в освобождении украинских территорий.
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