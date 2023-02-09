Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Мировая поддержка Украины растет. Надеемся, что скоро мы увидим большие изменения на карте боевых действий, ведь к нам приедет оружие от стран-партнеров.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Великобританию, выступил перед парламентом и встретился с королем. После его визита в США страна объявила о новом пакте помощи. Надеемся, что в этот раз будет так же.

А пока предлагаем тебе посмотреть карту боевых действий в Украине и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны считают, что российское военное командование, возможно, спешит приступить к широкомасштабной наступательной операции по захвату Донецкой области в нереалистичные сроки. Вероятно, что у них нет достаточной боевой мощи.

А также комментируют, что российские войска не совершили подтвержденных территориальных достижений на южной оси.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышан Херсонской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 15 населённых пунктов. Среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

направлениях под огневое влияние попали районы более 15 населённых пунктов. Среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Белогоровка, Раздоловка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клещеевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В общей сложности — более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского.

направлении обстрелам подверглись, в частности, Белогоровка, Раздоловка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клещеевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В общей сложности — более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки.

и Новопавловском направлениях под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское Запорожской области.

направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Змиевка, Берислав, Шляховое, Львово, Тягинка, Антоновка, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

Ранее мы рассказывали о Гвардии наступления: требования и правила вступления. Эти бригады будут участвовать в освобождении украинских территорий.

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