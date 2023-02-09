Актуальна карта бойових дій в Україні 9 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Світова підтримка України дедалі зростає. Сподіваємося, що зовсім скоро ми побачимо сильні зміни на карті бойових дій, адже до нас приїде зброя від країн-партнерів.
Вчора президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії, виступив перед парламентом та зустрівся з королем. Після його візиту до США країна оголосила про новий пакт допомоги. Сподіваємося, що цього разу буде так само.
А поки пропонуємо тобі подивитися на карту бойових дій в Україні та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з захоплення Донецької області в нереалістичні терміни. Ймовірно, що вони не мають достатньої бойової потужності.
А також коментують, що російські війська не зробили підтверджених територіальних здобутків на південній осі.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Протягом доби російські окупанти завдали одного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.
Раніше ми розповідали про Гвардію наступу: вимоги та правила вступу. Ці бригади братимуть участь у звільнені українських територій.
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