Актуальна карта бойових дій в Україні 9 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Світова підтримка України дедалі зростає. Сподіваємося, що зовсім скоро ми побачимо сильні зміни на карті бойових дій, адже до нас приїде зброя від країн-партнерів.

Вчора президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії, виступив перед парламентом та зустрівся з королем. Після його візиту до США країна оголосила про новий пакт допомоги. Сподіваємося, що цього разу буде так само.

А поки пропонуємо тобі подивитися на карту бойових дій в Україні та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з захоплення Донецької області в нереалістичні терміни. Ймовірно, що вони не мають достатньої бойової потужності.

А також коментують, що російські війська не зробили підтверджених територіальних здобутків на південній осі.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали одного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине, і Веселе Донецької області. А загалом — понад 20 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Шляхове, Львове, Тягинка, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Раніше ми розповідали про Гвардію наступу: вимоги та правила вступу. Ці бригади братимуть участь у звільнені українських територій.

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