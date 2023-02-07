Час повертати своє! Як приєднатися до Гвардії наступу та скільки людей уже подали заявку

Війна триває майже рік, та росіяни не планують відступати чи полишати спроби наступу на українські землі. РФ може й надалі бити по нашій інфраструктурі ракетами, залишати нас без світла та тепла, та це лише більше об’єднує всіх нас та гартує до боротьби.

“Час повертати своє” — з таким кредо з’явилася Гвардія наступу. Про її створення оголосило Міністерство внутрішніх справ України.

Що таке Гвардія наступу, як туди потрапити та яка зарплатня у добровольчому батальйоні — розповідаємо далі.

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Гвардія наступу: що це

Гвардія наступу — це добровольчі батальйони, формування яких оголосило МВС. Такі батальйони мають допомогти ЗСУ звільняти українські землі під час загрози наступу окупантів. Також відомо, що ці штурмові бригади звільнятимуть Крим та український Донбас.

Очільник відомства Ігор Клименко заявив, що рішення про формування таких бригад не спускали зверху, правоохоронці самі виступили з ініціативою. Також він пояснив, що основою таких батальйонів будуть професійні військові командири та колишні військові.

— Передусім це люди, які пройшли горнило 2014–2015 років, частина яких воювала вже й у 2022 році.

Що стосується додаткового комплектування цих підрозділів — воно буде складатися виключно з патріотично налаштованих добровольців, — сказав Клименко.

Гвардія наступу міститиме в собі кілька додаткових бригад Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Гвардія наступу: вимоги вступу

За словами Ігоря Клименка, набір триватиме 60 днів. Кожен доброволець пройде співбесіду, військово-лікарську комісію, яка перевірить його фізичні та ментальні здібності. Будуть проведені перевірки. Також люди, які йдуть на службу, не можуть мати судимостей.

Доєднатися до Гвардії наступу можна, подавши анкету на сайті, або ж подати анкету через визначені Центри надання адміністративних послуг. Можна зателефонувати на гарячу лінію 080 010 00 20 для консультації та отримання інформації.

Вісім батальйонів Нацполіції, один батальйон Нацгвардії та один — Держприкордонслужби мають стати до строю уже 1 квітня.

Крім того, ми пропонуємо достойну зарплату. Також ми пропонуємо можливість отримати професію у навчальних закладах МВС. І, звичайно, кожен матиме змогу утилізувати ворога, — сказав Ігор Клименко.

Воїни проходитимуть кількамісячну підготовку: спочатку — індивідуальну, а потім у складі цілого батальйону. Після того як бійці стануть повністю злагоджені, їх відправлятимуть на фронт.

Список бригад

Добровольці можуть самостійно обрати батальйон, в якому хочуть воювати.

Буревій; Червона калина; Кара-Даг; Рубіж; Спартан; Азов; Лють; Сталевий кордон.

Детальніше про кожен батальйон можна дізнатися на сайті Гвардії наступу.

Час повертати своє! Як приєднатися до Гвардії наступу та скільки людей уже подали заявку / 8 Фотографій

Гвардія наступу: зарплата та пільги

Усі воїни, які вступатимуть на службу, мають схожі пільги та гарантії, як бійці Збройних сил України. Військові можуть підписати контракт або бути мобілізованими. Служба у Гвардії наступу має низку переваг:

можливість здобути вищу освіту в ЗВО під час служби — безплатно або за пільгою;

щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;

окрім загального страхового стажу, також служба зараховується до стажу державної служби;

право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема, за змішаним з цивільним стажем.

— Серед соціальних гарантій — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ, — зазначив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Військові всіх підрозділів сил оборони, які беруть безпосередню участь у війні щонайменше 30 днів, отримують статус учасника бойових дій.

Також учасники Гвардії наступу мають право на безплатне та позачергове медичне обслуговування, а також 75% знижки на комунальні послуги до дострокового виходу на пенсію.

Скільки людей вже стали добровольцями

6 лютого Клименко також відзвітував: до Гвардії наступу уже подали заявки понад 8000 добровольців. Їх уже відбирають, згодом будуть організовані всі відбіркові програми.

Та якщо ти не можеш йти до армії наступу — не біда! Адже країна потребує армії відновлення: як доєднатися до відбудови України вже зараз, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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