Навесні ми будемо готові: у ГУР розкрили деталі українського контрнаступу

Українці готові боротися за кожен шматок власної землі. Вище керівництво не одноразово заявляло, наскільки важко даються нам метри контрнаступу: адже оборонятися завжди легше, аніж наступати.

Разом з тим після блискавичного звільнення Харківської, Сумської, частини Миколаївської та Херсонської областей, українські війська почали активно готуватися та розробляти план деокупації наступних регіонів країни. Всю зиму західні партнери надавали нам зброю та фінансування.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю DW заявив, що з допомогою друзів України цієї весни ЗСУ готові до контрнаступальних дій.

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За словами Вадима Скібіцького, конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Представник ГУР МО заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом і материковою частиною Росії.

Водночас Скібіцький наголосив, що цілком ймовірно Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, у Бєлгородській області.

— Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова, — висновує він.

Мета контрнаступу — звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року.

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю журналістові УП наголошував, що цієї весни варто очікувати на значущі події на фронті, які визначать подальшу долю обох противників.

— Це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу, — зазначив Буданов.

Раніше Буданов розповідав, як саме буде звільнено Крим. Читай про це в нашому іншому матеріалі.

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