Весной мы будем готовы: в ГУР раскрыли детали украинского контрнаступления

Украинцы готовы сражаться за каждый кусок собственной земли. Высшее руководство не раз заявляло, насколько тяжело даются нам метры контрнаступления: ведь обороняться всегда легче, чем наступать.

Вместе с тем, после молниеносного освобождения Харьковской, Сумской, части Николаевской и Херсонской областей, украинские войска начали активно готовиться и разрабатывать план деоккупации следующих регионов страны. Всю зиму западные партнеры предоставляли нам оружие и финансирование.

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью DW заявил, что с помощью друзей Украины этой весной ВСУ готовы к контрнаступательным действиям.

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По словам Вадима Скибицкого, конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Представитель ГУР МО заявил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России.

В то же время Скибицкий подчеркнул, что вполне вероятно Украина будет наносить удары по складам оружия на территории России, в частности, в Белгородской области.

— Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова, — заключает он.

Цель контрнаступления — освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью журналисту УП подчеркивал, что этой весной следует ожидать значимых событий на фронте, которые определят дальнейшую судьбу обоих противников.

— Это будет происходить по всей территории Украины, от Крыма до Донбасса, — подчеркнул Буданов.

Ранее Буданов рассказывал, как именно будет освобожден Крым. Читай об этом в нашем другом материале.

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