Смогли отбить более 80 атак: карта боевых действий в Украине 27 февраля в режиме онлайн

Сегодня утром украинцы cразу после пробуждения кинулись проверять карту воздушных тревог. Почти всю ночь враг атаковал разные области Украины беспилотниками.

Но карта боевых действий не менее важна, каждый день мы можем увидеть сверхсложную работу наших военных, которые держат позиции и отражают атаки врага.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине в режиме онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин может оказаться перед дилеммой после очередной или двух волн призыва в запас. Поскольку количество резервистов, подходящих для боевых действий на передовой, ограничено.

Заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению грядущей весной, а одной из стратегических целей Украины будет вбить клин в российский фронт на юге Украины между Крымом и российским материком.

Однако сейчас российские войска продолжают вести безрезультатные действия северо-западнее Сватового и возле Кременной.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях.

Враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов.

За прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных и 13 авиационных ударов, два из которых — с применением БпЛА типа Shahed-136 по гражданской инфраструктуре. Оба дроны сбиты.

Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донбассе. Есть погибшие и раненые мирные граждане, уничтожены гражданские дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Читать по теме Ночные взрывы в разных областях: что известно про атаку на Украину 27 февраля Рассказываем о последствиях взрывов в разных областях Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие возле государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие возле государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах.

направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Под обстрелы попали районы более 25 населенных пунктов.

направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Под обстрелы попали районы более 25 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Времовки Донецкой области.

направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Времовки Донецкой области. На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы более 30 населенных пунктов, среди них: Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

направлении огневое поражение потерпели районы более 30 населенных пунктов, среди них: Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львово, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Берегово Херсонской области. Всего — районы 27 населенных пунктов.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий в населенных пунктах Олешки и Скадовск Херсонской области российские оккупационные так называемые власти готовится к побегу на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили состав боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.

В ночь на 27 февраля враг атаковал разные области Украины. Ранее мы рассказывали об атаке дронами на Киев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!