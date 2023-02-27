Змогли відбити понад 80 атак: карта бойових дій в Україні 27 лютого в режимі онлайн

Сьогодні зранку українці прокинулися та перевіряли мапу повітряних тривог. Майже всю ніч ворог атакував різні області України безпілотниками.
Але карта бойових дій не менш важлива, щодня ми можемо побачити надскладну роботу наших військових, які тримають позиції та відбивають атаки ворога.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні в режимі онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовані підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Володимир Путін може опинитися перед дилемою після чергової чи двох хвиль призову в запас. Оскільки кількість резервістів, які підходять для бойових дій на передовій, обмежена.
Натомість заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що українські війська будуть готові до контрнаступу прийдешньої весни, а однією зі стратегічних цілей України буде вбити клин у російський фронт на півдні України між Кримом і російським материком.
Проте зараз російські війська продовжують вести безрезультатні дії на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.
Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.
Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.
Протягом минулої доби росіяни завдали п’ять ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких — із застосуванням БпЛА типу Shahed-136 по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито.
Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.
Через побоювання деокупації українських територій в населених пунктах Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана влада готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники знищили російський штурмовик Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію придушування супутникового зв’язку.
У ніч проти 27 лютого ворог атакував різні області України. Раніше ми розповідали про атаку дронами на Київ.
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