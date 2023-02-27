Змогли відбити понад 80 атак: карта бойових дій в Україні 27 лютого в режимі онлайн

Сьогодні зранку українці прокинулися та перевіряли мапу повітряних тривог. Майже всю ніч ворог атакував різні області України безпілотниками.

Але карта бойових дій не менш важлива, щодня ми можемо побачити надскладну роботу наших військових, які тримають позиції та відбивають атаки ворога.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні в режимі онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовані підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Володимир Путін може опинитися перед дилемою після чергової чи двох хвиль призову в запас. Оскільки кількість резервістів, які підходять для бойових дій на передовій, обмежена.

Натомість заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що українські війська будуть готові до контрнаступу прийдешньої весни, а однією зі стратегічних цілей України буде вбити клин у російський фронт на півдні України між Кримом і російським материком.

Проте зараз російські війська продовжують вести безрезультатні дії на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.

Протягом минулої доби росіяни завдали п’ять ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких — із застосуванням БпЛА типу Shahed-136 по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито.

Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Читати на тему Нічні вибухи у різних областях: що відомо про атаку на Україну 27 лютого Розповідаємо про наслідки вибухів у різних областях України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив безрезультатні наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледару та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них: Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львове, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. А загалом, райони 27 населених пунктів.

Через побоювання деокупації українських територій в населених пунктах Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана влада готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники знищили російський штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію придушування супутникового зв’язку.

У ніч проти 27 лютого ворог атакував різні області України. Раніше ми розповідали про атаку дронами на Київ.

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