Росія готується до наступу: ГУР попередило про ймовірні напрямки нової атаки військ РФ

Останніми тижнями серед українців тільки й розмов про можливий наступ росіян. Про це попереджають західні партнери, а також українська розвідка.

Дедалі більше влада України закликає громадян збирати тривожні валізки, а ГУР оголосило три можливі напрямки нового наступу росіян, який може відбутися найближчим часом.

На офіційному сайті ГУР прес-служба розвідки України каже: Росія готується до нового наступу.

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Новий наступ Росії: можливі напрямки

За даними розвідки, РФ не планує зупинятися та готується до нового нападу. Зараз війська росіян скупчуються на Луганському напрямку.

Також росіяни хочуть захопити усю Донеччину, Луганщину. Можливо, ворог повторно піде на Запорізьку область.

Водночас представник ГУР Вадим Скібіцький вважає, що на Херсонському напрямку та у Криму окупанти вестимуть оборонні дії. Для цього влада РФ продовжує мобілізацію та планує відіслати на війну в Україні від 300 до 500 тисяч осіб.

— Це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну, — написав Скібіцький.

Ймовірно, мобілізаційні заходи у РФ триватимуть до двох місяців. Також ГУР запевняє, що успіх на фронті залежить не лише від оснащення ворога, а й від військової допомоги Україні від західних партнерів.

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