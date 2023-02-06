Актуальна карта бойових дій в Україні 6 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українська земля посічена снарядами, вибухами, лініями, які намагаються її розділити на мапі світу. Однак якою б не була карта бойових дій зараз, зрештою ми разом перетворимо її на історичний документ про перемогу України.

Українці посічені шрамами, опіками, болями, що пронизують тіла та душі. Проте, зрештою, наша сила перетворює усі відмітки, які хтось вважав недоліками, на наші переваги.

Ми нерозривні зі своєю землею. Ми схожі з нею на всі можливі відсотки. А це означає — живимо одне одного та додаємо міцності у боротьбі за свою свободу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Рішуча наступальна операція Росії навряд чи буде спрямована на місто Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк–Запоріжжя.

Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних широкомасштабних наступальних операцій, які були б необхідні для виходу на адміністративні межі Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.

Крім того, окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Вугледара, але зменшили темпи наступу на західних околицях Донецька.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків. Внаслідок цього вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

Дві російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок. Чотири мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине та Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них — Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

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