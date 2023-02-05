Пряме влучання у житловий будинок! Росіяни атакували Харків ракетами С-300

Харків укотре під обстрілами. Сьогодні зранку в місті зафіксовано приліт у центральну частину (Київський район). Місто атакували двома ракетами класу С-300, які важко збити.
У Харківській ОВА повідомляють про п’ятьох постраждалих. Дізнайся, що відомо на цю мить про цинічний обстріл Харкова росіянами.
Унаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по центру Харкова постраждало п’ять цивільних людей.
Одна з російських ракет влучила у житлову забудову, після чого там зайнялась пожежа. 54-річну жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями. Трьом чоловікам 51, 55 та 58 років надали медичну допомогу на місці.
Рятувальники досі працюють та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Адже один з житлових будинків отримав серйозні ушкодження. Мешканців оперативно евакуювали з місця події.
Також поранення отримав охоронець вищого навчального закладу, у центральний корпус якого влучила інша російська ракета С-300. Чоловік має незначні ушкодження та отримав медичну допомогу на місці.
Головний корпус — пряме влучання. Три поверхи зруйновано.
Головний корпус — пряме влучання. Три поверхи зруйновано.
Архітектурний корпус — вікна, двері, обладнання, гуртожиток (пошкоджено — ред.), — каже ректор Харківського університету міського господарства Володимир Бабаєв.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов поділився страшними кадрами з місця події.
Бахмут сьогодні — приклад незламної фортеці. Окупанти цілодобово обстрілюють місто з важкої артилерії. Подекуди на околицях відбуваються автоматні дуелі. Дивись, яка зараз там ситуація.
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Головне фото: Олег Синєгубов / Telegram