Харків укотре під обстрілами. Сьогодні зранку в місті зафіксовано приліт у центральну частину (Київський район). Місто атакували двома ракетами класу С-300, які важко збити.

У Харківській ОВА повідомляють про п’ятьох постраждалих. Дізнайся, що відомо на цю мить про цинічний обстріл Харкова росіянами.

Обстріл Харкова сьогодні

Унаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по центру Харкова постраждало п’ять цивільних людей.

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Одна з російських ракет влучила у житлову забудову, після чого там зайнялась пожежа. 54-річну жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями. Трьом чоловікам 51, 55 та 58 років надали медичну допомогу на місці.

Рятувальники досі працюють та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Адже один з житлових будинків отримав серйозні ушкодження. Мешканців оперативно евакуювали з місця події.

Також поранення отримав охоронець вищого навчального закладу, у центральний корпус якого влучила інша російська ракета С-300. Чоловік має незначні ушкодження та отримав медичну допомогу на місці.

Головний корпус — пряме влучання. Три поверхи зруйновано.

Архітектурний корпус — вікна, двері, обладнання, гуртожиток (пошкоджено — ред.), — каже ректор Харківського університету міського господарства Володимир Бабаєв.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов поділився страшними кадрами з місця події.

Пряме влучання у житловий будинок! Росіяни атакували Харків ракетами С-300 / 7 Фотографій

Бахмут сьогодні — приклад незламної фортеці. Окупанти цілодобово обстрілюють місто з важкої артилерії. Подекуди на околицях відбуваються автоматні дуелі. Дивись, яка зараз там ситуація.

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Головне фото: Олег Синєгубов / Telegram