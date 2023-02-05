Актуальна карта бойових дій в Україні 5 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни ставлять високу ставку на свій наступ на п’яти напрямках фронту. Утім єдине, що вони отримують, — всіяні тілами поля та забиті загарбниками шпиталі.
Українські воїни тримають оборону та не поступаються ворогу. Запекла боротьба за нашу землю триває.
Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що наступальна операція Росії навряд чи буде спрямована на Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк–Запоріжжя.
— Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних широкомасштабних наступальних операцій, які були б необхідні для виходу на адміністративні межі Донецької області та захоплення міста Запоріжжя, — кажуть у ISW.
Російські війська ведуть обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового і продовжують наступальні дії в районі Кремінної.
Загарбники також наступають у районі Бахмута та Вугледара, але знижують темпи на західних околицях Донецька.
Українські війська обстрілюють російських військових на лівому березі Херсонської області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона.
Росія зосереджується на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Росія зосереджується на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Так, за минулу добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області, а також Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.
На інших напрямках росіяни ведуть оборону раніше захоплених рубежів, обстрілюють позиції українських підрозділів та населені пункти поряд з лінією зіткнення.
Ситуація на фронті за напрямками:
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області всі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому окупанти облаштовують дитячі садочки, школи та складські приміщення під польові шпиталі.
До одного із таких шпиталів, де перебуває близько 70 поранених росіян, у Світлодарську Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії.
Фіксуються випадки, коли мобілізовані росіяни відмовляються брати участь у війні. Станом на 3 лютого з Луганської області на територію РФ повернули вже до 600 таких осіб.
Українська авіація протягом минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:
Уже скоро на передову прибуде зброя, нещодавно обіцяна західними партнерами. Нагадаємо, Німеччина підтвердила постачання танків Leopard 1 до України.
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