Актуальна карта бойових дій в Україні 5 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни ставлять високу ставку на свій наступ на п’яти напрямках фронту. Утім єдине, що вони отримують, — всіяні тілами поля та забиті загарбниками шпиталі.

Українські воїни тримають оборону та не поступаються ворогу. Запекла боротьба за нашу землю триває.

Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що наступальна операція Росії навряд чи буде спрямована на Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк–Запоріжжя.

— Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних широкомасштабних наступальних операцій, які були б необхідні для виходу на адміністративні межі Донецької області та захоплення міста Запоріжжя, — кажуть у ISW.

Російські війська ведуть обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового і продовжують наступальні дії в районі Кремінної.

Загарбники також наступають у районі Бахмута та Вугледара, але знижують темпи на західних околицях Донецька.

Українські війська обстрілюють російських військових на лівому березі Херсонської області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона.

Росія зосереджується на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Так, за минулу добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області, а також Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

На інших напрямках росіяни ведуть оборону раніше захоплених рубежів, обстрілюють позиції українських підрозділів та населені пункти поряд з лінією зіткнення.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Однак росіяни обстріляли райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Бояро-Лежачі — Сумської області; Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук — Харківської області.

та напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Однак росіяни обстріляли райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Бояро-Лежачі — Сумської області; Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук — Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка — Луганської.

напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка — Луганської. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Терни Донецької області, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва — Луганської.

напрямку вогневого ураження зазнали Терни Донецької області, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва — Луганської. На Бахмутському напрямку від вогню росіян постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

напрямку від вогню росіян постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли вчергове потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

напрямку під артилерійські обстріли вчергове потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку загарбники обстріляли Вугледар, Богоявленку, Пречистівку, Нескучне, Времівку та Велику Новосілку.

напрямку загарбники обстріляли Вугледар, Богоявленку, Пречистівку, Нескучне, Времівку та Велику Новосілку. На Запорізькому та Херсонському напрямках впливу всього спектру ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області всі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому окупанти облаштовують дитячі садочки, школи та складські приміщення під польові шпиталі.

До одного із таких шпиталів, де перебуває близько 70 поранених росіян, у Світлодарську Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії.

Фіксуються випадки, коли мобілізовані росіяни відмовляються брати участь у війні. Станом на 3 лютого з Луганської області на територію РФ повернули вже до 600 таких осіб.

Українська авіація протягом минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:

пункт управління;

три райони зосередження живої сили противника;

зенітно-ракетний комплекс;

склад пально-мастильних матеріалів.

Уже скоро на передову прибуде зброя, нещодавно обіцяна західними партнерами. Нагадаємо, Німеччина підтвердила постачання танків Leopard 1 до України.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми подіями!