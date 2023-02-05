Актуальная карта боевых действий в Украине 5 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне делают высокие ставки на свое наступление на пяти направлениях фронта. Впрочем, единственное, что они получают, — усеянные телами поля и забитые захватчиками госпитали.

Украинские воины держат оборону и не уступают врагу. Упорная борьба за нашу землю продолжается.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что наступательная операция России вряд ли будет направлена на Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье.

— Российские войска не продемонстрировали способности вести несколько одновременных широкомасштабных наступательных операций, необходимых для выхода на административные границы Донецкой области и захвата города Запорожья, — говорят в ISW.

Российские войска ведут ограниченные наступательные действия северо-западнее Сватового и продолжают наступательные действия в районе Кременной.

Захватчики также наступают в районе Бахмута и Угледара, но снижают темпы в западных окрестностях Донецка.

Украинские войска обстреливают российских военных на левом берегу Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона.

Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Так, за минувшие сутки украинские подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области, а также Верхнекаменное, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

На других направлениях россияне ведут оборону ранее захваченных рубежей, обстреливают позиции украинских подразделений и населенные пункты рядом с линией столкновения.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако россияне обстреляли районы населённых пунктов Сеньковка Черниговской области; Бояро-Лежачи — Сумской области; Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огирцевое, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук — Харьковской области.

и направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако россияне обстреляли районы населённых пунктов Сеньковка Черниговской области; Бояро-Лежачи — Сумской области; Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огирцевое, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук — Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка — Луганской. На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Терны Донецкой области, а также Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва — Луганской.

направлении огневого поражения потерпели Терны Донецкой области, а также Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва — Луганской. На Бахмутском направлении от огня россиян пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении от огня россиян пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

направлении под артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении захватчики обстреляли Угледар, Богоявленку, Пречистовку, Нескучное, Времевку и Большую Новоселку.

направлении захватчики обстреляли Угледар, Богоявленку, Пречистовку, Нескучное, Времевку и Большую Новоселку. На Запорожском и Херсонском направлениях влиянию всего спектра вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Егоровка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому оккупанты обустраивают детские сады, школы и складские помещения под полевые госпитали.

В один из таких госпиталей, где находятся около 70 раненых россиян, в Светлодарске Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.

Фиксируются случаи, когда мобилизованные россияне отказываются принимать участие в войне. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию РФ вернули уже до 600 человек.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:

пункт управления;

три района сосредоточения живой силы противника;

зенитно-ракетный комплекс;

склад горюче-смазочных материалов.

Уже скоро на передовую прибудет оружие, недавно обещанное западными партнерами. Напомним, Германия подтвердила поставки танков Leopard 1 в Украину.

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