Актуальная карта боевых действий в Украине 5 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне делают высокие ставки на свое наступление на пяти направлениях фронта. Впрочем, единственное, что они получают, — усеянные телами поля и забитые захватчиками госпитали.
Украинские воины держат оборону и не уступают врагу. Упорная борьба за нашу землю продолжается.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что наступательная операция России вряд ли будет направлена на Запорожье с западной линии фронта Донецк-Запорожье.
— Российские войска не продемонстрировали способности вести несколько одновременных широкомасштабных наступательных операций, необходимых для выхода на административные границы Донецкой области и захвата города Запорожья, — говорят в ISW.
Российские войска ведут ограниченные наступательные действия северо-западнее Сватового и продолжают наступательные действия в районе Кременной.
Захватчики также наступают в районе Бахмута и Угледара, но снижают темпы в западных окрестностях Донецка.
Украинские войска обстреливают российских военных на левом берегу Херсонской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона.
Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Так, за минувшие сутки украинские подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области, а также Верхнекаменное, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.
На других направлениях россияне ведут оборону ранее захваченных рубежей, обстреливают позиции украинских подразделений и населенные пункты рядом с линией столкновения.
Ситуация на фронте по направлениям:
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому оккупанты обустраивают детские сады, школы и складские помещения под полевые госпитали.
В один из таких госпиталей, где находятся около 70 раненых россиян, в Светлодарске Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.
Фиксируются случаи, когда мобилизованные россияне отказываются принимать участие в войне. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию РФ вернули уже до 600 человек.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:
Уже скоро на передовую прибудет оружие, недавно обещанное западными партнерами. Напомним, Германия подтвердила поставки танков Leopard 1 в Украину.
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