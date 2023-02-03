Еще больше Леопардов! Германия согласовала большие поставки Leopard 1

Дипломатия — сложная вещь. Особенно во время войны, когда дипломатические переговоры измеряются жизнями военных и гражданских.

Недавно весь мир возмущался позицией Германии: власти страны блокировали поставки Украине наступательного оружия. Впоследствии гнев Федеральная Германия сменила милость: Олаф Шольц согласился предоставить нашим военным новые танки Leopard 2.

И вот еще одна новость: Германия одобрила поставки в Украину более старых боевых 88 танков Leopard 1 в дополнение к 14 танкам Leopard 2. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

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Также на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт отметил процедуру одобрения и заверил, что совсем скоро будут известны подробности передачи танков.

Могу подтвердить, что есть разрешение. Больше я пока не могу сказать.

То есть — охота леопардов на украинском фронте официально объявлена открытой!

Что это за танки, какие их особенности и характеристики — объясняем дальше.

Танки Leopard 1

Танки Leoprd 1 являются более старой моделью известных немецких боевых танков. Она является базовой версией Леопардов. С 1965 до 1970 годов Leopard подвергся модернизации, которая впоследствии стала Leopard 1.

Leopard 1 получил систему стабилизации, теплозащитный кожух для пушки, гусеницы нового вида со съемными резиновыми подушками, активные инфракрасные приборы наблюдения.

Также танк был оснащен модернизированным ОПТВ, что позволяло преодолевать водные преграды глубиной 1,2 м.

Leopard 1: характеристики

Вес: 39,6 т;

Габариты длина/ширина/высота: 9,54/3,25/2,4 м;

Калибр пушки: 105 мм;

Мощность двигателя: 830 л.с.;

Удельная мощность: 21 л.с./т;

Максимальная скорость: 62 км/ч;

Запас хода шоссе, км: 600;

Экипаж: четыре человека.

А чем старые модели отличаются от танков Leopard 2 и когда их передадут Украине, мы писали в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.