Ще більше Леопардів! Німеччина погодила велике постачання Leopard 1

Дипломатія — складна річ. А особливо у час війни, коли дипломатичні переговори вимірюються життями військових та цивільних.

Нещодавно весь світ обурювався позицією Німеччини: влада країни блокувала постачання Україні наступальної зброї. Згодом Федеральна Німеччина змінила гнів на милість: Олаф Шольц погодився надати нашим військовим нові танки Leopard 2.

Та ось іще одна новина: Німеччина схвалила постачання до України старіших бойових 88 танків Leopard 1, на додачу до 14 танків Leopard 2. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

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Також на брифінгу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт наголосив на процедурі схвалення та запевнив, що зовсім скоро будуть відомі подробиці передачі танків.

Можу підтвердити, що є дозвіл. Більше я поки що не можу сказати.

Тобто полювання леопардів на українському фронті офіційно оголошено відкритим!

Що це за танки, які їхні особливості та характеристики — пояснюємо далі.

Танки Leopard 1

Танки Leoprd 1 є старішою моделлю відомих німецьких бойових танків. Вона є базовою версією Леопардів. З 1965 до 1970 років Leopard зазнав модернізації, яка згодом стала Leopard 1.

Leopard 1 отримав систему стабілізації, теплозахисний кожух для гармати, гусениці нової будови зі знімними гумовими подушками, активні інфрачервоні прилади спостереження.

Також танк був оснащений модернізованим ОПТВ, що давало змогу долати водні перешкоди глибиною 1,2 м.

Leopard 1: характеристики

Вага: 39,6 т;

Габарити довжина/ширина/висота: 9,54/3,25/2,4 м;

Калібр гармати: 105 мм;

Потужність двигуна: 830 к.с.;

Питома потужність: 21 к.с./т;

Максимальна швидкість: 62 км/год;

Запас ходу шосе, км: 600;

Екіпаж: чотири особи.

А ось чим старіші моделі відрізняються від танків Leopard 2 та коли їх передадуть Україні, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.