Танкове питання: чому Німеччина блокує передачу Леопардів Україні та чи вдасться змінити її думку

За оцінками Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, українському війську потрібно щонайменше 300 танків.

Однак наразі танкове питання досі не вирішене. Після того як Німеччина на Рамштайні заблокувала постачання Україні танків Леопард, шквал політичних заяв не вщухає.

Леопарди-2 — це бойові танки німецького виробництва. У Європі вони одні з найпопулярніших та є на озброєнні у більшості європейських держав.

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Як і вся західна зброя, вони втричі точніші, а також більш прохідні та маневрені за радянські. Але головне тут — це можливість ремонтувати танки. Для обслуговування Леопадів вже створена база у Польщі, і вона є найближчим оператором цього типу танків.

Проте своїм рішенням Берлін фактично заборонив реекспорт власної техніки та зв’язав руки країнам, які були готові передавати нам панцирники, а це зокрема Польща та Фінляндія.

Головний редактор військового видання Defense Express Олег Катков пояснює, що тут не йдеться про те, що ми вимагаємо від Берліна передати його танки. Німеччина просто має дати дозвіл на реекспорт.

Бо таке міжнародне право — країни, які виробили зброю та продали її іншим країнам, мають надати або не надати дозвіл на її передачу чи продаж третій країні.

Складно зрозуміти об’єктивні причини, чому Берлін не дає дозволу на реекспорт своїх танків. Адже навіть компанія-виробник Леопардів заявляла, що може надати Україні до двох десятків машин, які має на зберіганні.

Побоювання, що передача танків позначиться на німецькій оборонній промисловості — мовляв, після цього на заміну їхнім Леопардам країни почнуть закуповувати інші — теж безпідставні.

Найочевидніша теорія — це страх перед Росією та ескалації. Однак тут теж є певне “але”. Від вересня Німеччина знаходиться серед держав-лідерів, які передають нам зброю.

Тому як військові експерти, так і дипломати впевнені, що світу все ж вдасться дотиснути офіційний Берлін щодо важкої броні. За останні дні риторика Бундестагу вже дещо послабла.

Німецький уряд заявляє, що не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні Леопарди. А в польському уряді сказали, що можуть зробити це і без дозволу Німеччини, оскільки поки Берлін зволікає — гинуть українські захисники. Тому Варшава готова створити меншу танкову коаліцію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю виданню PAP, а також зазначив, що не збирається довго чекати, поки Німеччина зробить рішучий крок.

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