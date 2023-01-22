Війна в Україні

Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю: у Польщі висловились щодо позиції Німеччини та постачання Leopard

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Січня 2023, 17:30
Матеуш Моравецький
Фото: Getty Images

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