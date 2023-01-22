Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю: у Польщі висловились щодо позиції Німеччини та постачання Leopard

Свободу Леопардам! Саме ці слова зараз звучать на чергових мітингах, що покликані підтримати Україну у прагненні зберегти світовий мир та власну свободу.

А для того щоб не лише оборонятись та тримати свої позиції, але і йти вперед, планувати та здійснювати атаки й контратаки, необхідно новітнє озброєння. Зокрема, наразі усе українське військове керівництво наголошує на потребі забезпечити Збройні сили сучасними танками Leopard.

Здавалося б, минув вже практично рік з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України й всі сумніви щодо необхідності підтримки українців мали б розтанути.

Зараз також дивляться

Проте деякі країни, ймовірно, все ж таки тішать себе примарними надіями, що можна тягнути час із рішенням надати новітню зброю українцям чи ні. Зокрема йдеться про Німеччину та її позицію щодо надання Україні танків Leopard.

Та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю виданню PAP зазначив, що не збирається довго чекати, поки Німеччина зробить рішучий крок.

Якщо згоди Німеччини на Leopard-2 так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю.

Прем’єр-міністр Польщі вважає, що Німеччина потрапила у пастку, яку сама собі давно готувала, поки зміцнювала відносини з Росією та роками проводили політику зближення.

Вони сподівалися задобрити російського ведмедя великими щедрими контрактами.

Як показав 2022 рік, така політика була хибною. Та попри це німцям і досі складно визнати свої помилки, а їхній уряд утримується від чітких заяв щодо надання танків Leopard-2 Україні.

Матеуш Моравецький зазначив, що хотів почути б чітку позицію Німеччини найближчим часом та дізнатись, чи захочуть німці приєднатись до місії з зупинення російського варварства.

Або ж вони будуть пасивно спостерігати за усіма подіями, прирікаючи себе бути записаними не на тому боці історії.

Прем’єр-міністр Польщі зазначає, що така позиція Німеччини наразі є неприйнятною, оскільки війна триває і кожного дня гинуть невинні люди. Докази воєнних злочинів російських окупантів можна знайти практично будь-де. Проте Німеччина досі не може наважитись діяти та почати діяти відповідно до свого потенціалу.

Крім того, застосовувати їй необхідно не всі 100% своїх запасів. Зі слів Матеуша Моравецького, було б достатньо 30% чи навіть 10% німецьких ресурсів. Цього б вже було достатньо для досягнення бажаного результату.

Війна тут і зараз. Українським захисникам Європи танки потрібні негайно. Тож німці хочуть тримати свої танки на складах, чи чекати поки Росія постукає у двері Берліна?

Наостанок прем’єр-міністр Польщі наголосив, що ані його країна, ані інші західні партнери України не залишать окупантам шансів. Тож наразі для Європейських країн відправка танків Leopard стане сенсом існування.

Україна і Європа переможуть у цій війні — з Німеччиною або без неї.

Та загалом за минулий рік чимало чого змінилось, але найважливіше — світ згуртувався задля підтримки України. Зокрема міністри оборони різних країн вкотре збирались разом, аби вирішити, як допомогти нашій державі. Читай, яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі союзників Рамштайн-8.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!