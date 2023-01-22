Война в Украине

Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью: в Польше высказались о позиции Германии и поставках Leopard

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 января 2023, 17:30
Матеуш Моравецький
Фото: Getty Images

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