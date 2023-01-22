Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью: в Польше высказались о позиции Германии и поставках Leopard

Свободу Леопардам! Именно эти слова сейчас звучат на очередных митингах, призванных поддержать Украину в стремлении сохранить мировой мир и собственную свободу.

А чтобы не только обороняться и держать свои позиции, но и идти вперед, планировать и осуществлять атаки и контратаки, необходимо новейшее вооружение. В частности, все украинское военное руководство подчеркивает необходимость обеспечить Вооруженные силы современными танками Leopard.

Казалось бы, прошел уже практически год с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и все сомнения в необходимости поддержки украинцев должны растаять.

Сейчас также смотрят

Однако некоторые страны, вероятно, все же радуют себя призрачными надеждами, что можно тянуть время с решением предоставить новейшее оружие украинцам или нет. В частности, речь идет о Германии и ее позиции по предоставлению Украине танков Leopard.

Но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию PAP отметил, что не собирается долго ждать, пока Германия сделает решительный шаг.

Если согласия Германии на Leopard-2 так и не будет, мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью.

Премьер-министр Польши считает, что Германия попала в ловушку, которую сама давно готовила, пока укрепляла отношения с Россией и годами проводили политику сближения.

Они надеялись задобрить российского медведя большими щедрыми контрактами.

Как показал 2022 год, такая политика была ошибочной. Но, несмотря на это, немцам до сих пор сложно признать свои ошибки, а их правительство воздерживается от четких заявлений о предоставлении танков Leopard-2 Украине.

Матеуш Моравецкий отметил, что хотел бы услышать четкую позицию Германии в ближайшее время и узнать, захотят ли немцы присоединиться к миссии по остановке российского варварства.

Или они будут пассивно наблюдать за всеми событиями, обрекая себя быть записанными не на той стороне истории.

Премьер-министр Польши отмечает, что такая позиция Германии сейчас неприемлема, поскольку война продолжается и каждый день гибнут невинные люди. Доказательства военных преступлений российских оккупантов можно найти практически где угодно. Однако Германия до сих пор не может решиться действовать и начать действовать в соответствии со своим потенциалом.

Кроме того, применять ей необходимо не все 100% своих запасов. По словам Матеуша Моравецкого, было бы достаточно 30% или даже 10% германских ресурсов. Этого уже было достаточно для достижения желаемого результата.

Война здесь и сейчас. Украинским защитникам Европы танки нужны немедленно. Так что немцы хотят держать свои танки на складах, или ждать пока Россия постучается в дверь Берлина?

В заключение премьер-министр Польши отметил, что ни его страна, ни другие западные партнеры Украины не оставят оккупантам шансов. Поэтому для Европейских стран отправка танков Leopard станет смыслом существования.

Украина и Европа победят в этой войне — с Германией или без нее.

Но за прошлый год многое изменилось, но самое важное — мир сплотился для поддержки Украины. В частности, министры обороны разных стран в очередной раз собирались, чтобы решить, как помочь нашему государству. Читай, какое оружие получит Украина в результате встречи союзников Рамштайн-8.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!