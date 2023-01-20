Сейчас — переломный момент: какое оружие получит Украина в результате встречи союзников Рамштайн-8

За прошлый год многое изменилось, но самое важное — мир сплотился для поддержки мировой демократии и ради Украины. Поэтому в очередной раз министры обороны разных стран собираются вместе, чтобы решить, как помочь нашему государству защищать себя и всеобщую свободу.

Это произошло 20 января в формате контактной группы по обороне Украины Рамштайн-8.

Об итогах и достижениях встречи рассказали во время пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Результаты встречи Рамштайн-8 — какую помощь получит Украина

Согласно заявлениям руководства Пентагона, Украина получит танки от Великобритании и нескольких стран ЕС. Это будут, в частности, Challenger 2.

Великобритания пообещала предоставить Украине танки Challenger 2. Это будет первая передача Украине западных основных боевых танков, — говорит глава Пентагона Ллойд Остин.

Также Канада уже закупила систему ПВО NASAMS для Украины. Кроме этого, Украина получит ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов.

К тому же Украине предоставят:

вертолеты (пока количество и тип неизвестны)

восемь ЗРК Avenger

ракеты для NASAMS

58 БТР Bradley

90 БТР Stryker

350 внедорожников

19 гаубиц

тысячи артиллерийских снарядов

В то же время США и Германия пока не согласились предоставлять танки Украине. Одной из причин назвали большой срок обучения для военнослужащих, что необходим.

Пентагон ожидает решения вопроса о танках поближе к весне, когда ВСУ перейдут в контрнаступление. Это связано с тем, что США попытаются использовать “окно возможностей между настоящим временем и весной”, чтобы максимально подготовить ВСУ для пользования необходимым вооружением.

В то же время союзники стремятся сфокусировать свои силы на помощи Украине, которая сделает действия наших защитников более эффективными и успешными на поле боя уже сейчас.

Мы сосредоточены на том, чтобы у Украины были возможности, необходимые ей для достижения успеха именно сейчас, — заявил Ллойд Остин.

Также глава Пентагона отметил, что сейчас — переломное десятилетие для мира и переломный момент для Украины. Это означает, что контактная группа не замедлится и продолжит помогать нашему государству в борьбе.

В то же время, на встрече генерал Марк Милли подчеркнул, что военными силами будет очень трудно освободить все территории Украины до конца 2023 года и выйти на границы 1991 года.

Чиновник отметил, что это не означает, что это невозможно или что этого не произойдет все же. Просто это потребует очень больших усилий.

Я думаю, что Украина может проводить достаточные операции по наступлению на тактическом и стратегическом уровне.

На встрече чиновники высказали свое мнение, что война закончится именно переговорами.

Владимир Зеленский о результатах Рамштайн-8

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видео-обращения к украинцам подытожил результаты Рамштайн-8.

В общем можно подытожить, что сегодняшний Рамштайн укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении, они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы.

Президент отметил, что публично освещать темы, которые обсуждались на встрече, не будут, поскольку это закрытая дискуссия. Конечно, нам еще придется побороться за поставку современных танков. Однако каждый день идет работа над тем, чтобы усилить очевидность безальтернативности решения по танкам, которое должно быть принято.

Я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях.

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