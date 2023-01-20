Зараз — переломний момент: яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі союзників Рамштайн-8

За минулий рік чимало чого змінилось, але найважливіше — світ згуртувався задля підтримки світової демократії та заради України. Тому вже вкотре міністри оборони різних країн збираються разом, аби вирішити, як допомогти нашій державі боронити себе та загальну свободу.

Відбулось це 20 січня у форматі контактної групи з оборони України Рамштайн-8.

Про підсумки та досягнення зустрічі розповіли під час прес-конференції міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

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Результати зустрічі Рамштайн-8 — яку допомогу отримає Україна

Згідно із заявами керівництва Пентагону, Україна отримає танки від Великої Британії та кількох країн ЄС. Це будуть, зокрема, Challenger 2.

Велика Британія пообіцяла надати Україні танки Challenger 2. Це буде перша передача Україні західних основних бойових танків, — говорить голова Пентагону Ллойд Остін.

Також Канада вже закупила систему ППО NASAMS для України. Крім цього Україна отримає ППО Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

До того ж Україні нададуть:

вертольоти (наразі кількість та тип невідомі)

вісім ЗРК Avenger

ракети для NASAMS

58 БТР Bradley

90 БТР Stryker

350 позашляховиків

19 гаубиць

тисячі артилерійських снарядів

Водночас США та Німеччина наразі не погодились надавати танки Україні. Однією з причин назвали великий термін навчання для військовослужбовців, який знадобиться.

Пентагон очікує розв’язання питання про танки ближче до весни, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ. Це пов’язано з тим, що США спробують використати “вікно можливостей між теперішнім часом і навесні”, щоб максимально підготувати ЗСУ для користування необхідним озброєнням.

Натомість союзники наразі прагнуть сфокусувати свої сили на допомозі Україні, яка зробить дії наших захисників більш ефективними та успішними на полі бою вже зараз.

Ми зосереджені на тому, щоб Україна мала можливості, необхідні їй для досягнення успіху саме зараз, — заявив Ллойд Остін.

Також голова Пентагону зазначив, що зараз — переломне десятиліття для миру та переломний момент для України. Це означає, що контактна група не сповільниться і продовжить допомагати нашій державі у боротьбі.

Водночас на зустрічі генерал Марк Міллі наголосив, що військовими силами буде дуже важко звільнити усі території України до кінця 2023 року та вийти на кордони 1991 року.

Посадовець зазначив, що це не означає, що це неможливо або що цього не станеться все ж таки. Просто це потребуватиме надзвичайно великих зусиль.

Я думаю, що Україна може проводити достатні операції з наступу на тактичному і стратегічному рівні.

Зрештою на зустрічі посадовці висловили свою думку, що війна закінчиться саме переговорами.

Володимир Зеленський про результати Рамштайн-8

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення до українців підсумував результати Рамштайн-8.

Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній Рамштайн зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні — вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги.

Президент зазначив, що публічно висвітлювати теми, які обговорювались на зустрічі не будуть, оскільки це закрита дискусія. Звісно, нам ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків. Проте кожного дня йде робота над тим, щоб підсилити очевидність безальтернативності рішення щодо танків, яке має бути ухвалене.

Я дякую всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулись.

Також США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,5 млрд. Читай, яку зброю отримає Україна найближчим часом.

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