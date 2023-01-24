Танковый вопрос: почему Германия блокирует передачу Леопардов Украине и удастся ли изменить ее мнение

По оценкам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинскому войску нужно не менее 300 танков.

Однако пока танковый вопрос до сих пор не решен. После того, как Германия на Рамштайне заблокировала поставки Украине танков Леопард, шквал политических заявлений не утихает.

Леопарды-2 — это боевые танки немецкого производства. В Европе они одни из самых популярных и на вооружении в большинстве европейских государств.

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Как и все западное оружие, они втрое точнее, а также проходимее и маневреннее советских. Но главное здесь — это возможность ремонтировать танки. Для обслуживания Леопадов уже создана база в Польше, и она является ближайшим оператором этого типа танков.

Однако своим решением Берлин фактически запретил реэкспорт собственной техники и связал руки странам, готовым передавать нам панцирники, а это в частности Польша и Финляндия.

Главный редактор военного издания Defense Express Олег Катков объясняет, что здесь речь не идет о том, что мы требуем от Берлина передать его танки. Германия просто должна дать разрешение на реэкспорт.

Так как такое международное право — страны, которые изготовили оружие и продали его другим странам, должны предоставить или не разрешить его передачу или продажу третьей стране.

Сложно понять объективные причины, по которым Берлин не дает разрешения на реэкспорт своих танков. Ведь даже компания-производитель Леопардов заявляла, что может предоставить Украине до двух десятков имеющихся на хранении машин.

Опасения, что передача танков скажется на немецкой оборонной промышленности — мол, после этого взамен их Леопардам страны начнут закупать другие — тоже безосновательны.

Самая очевидная теория — это страх перед Россией и эскалации. Однако здесь тоже есть определенное “но”. С сентября Германия находится среди государств-лидеров, передающих нам оружие.

Потому как военные эксперты, так и дипломаты уверены, что миру все же удастся дожать официальный Берлин по поводу тяжелой брони. За последние дни риторика Бундестага уже несколько ослабла.

Немецкое правительство заявляет, что не будет возражать, если Польша передаст Украине Леопарды. А в польском правительстве сказали, что могут сделать это и без разрешения Германии, поскольку пока Берлин медлит — гибнут украинские защитники. Потому Варшава готова создать меньшую танковую коалицию.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию PAP, а также отметил, что не собирается долго ждать, пока Германия сделает решительный шаг.

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