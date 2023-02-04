Наши дома! Еще 116 пленных вернулись на украинскую землю

Снежное утро напоминает, как когда-то в детстве счастьем считалась такая погода. Однако все украинцы повзрослели за одно мгновение, и теперь больше всего в этот ослепительно белый день нас радует тем, что украинские защитники возвращаются домой.

4 февраля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном успешном обмене пленными, в результате которого домой вернулись 116 человек. Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов.

87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Также на украинскую землю снова ступили херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления.

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Кроме того, удалось вернуть тела погибших иностранных добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.

Также теперь дома тело погибшего воина-добровольца Кулика Евгения Олеговича — украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения, вернулся защищать Украину.

Работаем дальше. Мы вернем всех.

Одним из обрадованных украинцев, вернувшихся домой в результате обмена, когда-то был и Александр Морской. Мужчина родом из Ивано-Франковской области, но 24 февраля встретил врага в Мариуполе. Читай историю моряка-пограничника о войне и плене.

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