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Эвакуировал военных Мариуполя на катере, пока не потерял руку. История моряка-пограничника о войне и плене

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 29 января 2023, 17:00
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