Эвакуировал военных Мариуполя на катере, пока не потерял руку. История моряка-пограничника о войне и плене

Александр Морской — моряк-пограничник родом из Ивано-Франковской области. В приграничных войсках с 1998 года. Служил в Мариуполе, где встретил свою вторую половинку. В 2019 году уволился в запас. Но в случае опасности готов был вернуться в любой момент. 24 февраля 2022 года так и произошло.

— 24 февраля были дома. Это было утро, мы еще отдыхали с женой. Позвонила сестра, сказала, что началось вторжение. Мы не поверили, включили телевизор, увидели, что это правда. Я сразу поехал в военкомат, отметился, что отбываю в часть, где служил раньше — Мариупольский отряд морской охраны, — вспоминает Александр.

К тому времени, говорит пограничник, в море уже стояли вражеские корабли, выход в море был заблокирован. Поэтому было решено занять оборону порта.

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— Мы не давали врагу возможности зайти в порт и высадить там свой десант. И хотя силы были далеко не равными, мы держались до последнего, применяя все имеющееся у нас вооружение. Наше подразделение не только охраняло порт, но и участвовало в обороне самого города. Я в порту находился где-то до 17 марта. Затем нужно было оказывать помощь на других участках. Поэтому вместе с собратьями выехал на Азовсталь.

О перевозке на катере

— Там остался, потому что нужен был человек, который сможет управлять катером. Потому что сухопутное соединение было уже нарушено. Нужна была какая-то коммуникация с городом и Азовсталью, ведь там находилась основная база, — рассказывает моряк.

К тому времени в городе шли жестокие бои, раненых становилось все больше. Александр ежедневно по 12 часов перевозил людей. За один раз удавалось эвакуировать около десяти раненых. На одну поездку уходило от 7-15 минут.

— Часто, когда мы проходили на катере, нас обстреливали. Но с Божьей помощью нам удавалось проскочить. Это не было так: ждем, будут ли обстреливать или нет. Нет, поступал приказ, мы садились и уезжали.

Пытались все делать максимально быстро, чтобы враг не смог сориентироваться. Также перевозил из Азовстали личный состав и все, что было с ними. Обратно эвакуировали раненых на завод.

В основном это были военные, потому что гражданских по городу практически не было. Все были либо где-то в укрытиях, либо уехали на тот момент.

Велись очень жестокие бои в городе. Нас было две группы, работавшие по 12 часов в день. Так мне удалось перевозить людей в течение десяти дней, пока 27 марта не получил ранения, — говорит пограничник.

О ранении

Во время очередной миссии вражеская ракета попала прямо в катер. Моряк получил сильные ожоги и потерял левую руку.

— 27 марта мы должны были в очередной раз выходить в море, в город. В катер попала ракета.

Я тогда получил тяжелое ранение. На этом кончилась моя миссия, к сожалению. Боли не было. Была вспышка, взрыв и все.

Боль я почувствовал, когда уже был в безопасности. А до этого я даже не понимал, что произошло. Рука… Я просто видел, что я не могу ничего ею делать. То, что она оторвана, я уже увидел, когда добрался до укрытия.

Тогда погибли четыре военнослужащих, остальные получили ранения, ожоги, потому что все сразу загорелось. К сожалению, погиб мой собрат — Владимир, — с грустью вспоминает Александр.

О плену и колонии в Еленовке

Помощь мужчине оказывали медики на Азовстали. Выполняя приказ 17 мая 2022 Александр вместе с другими бойцами вышел с завода.

— Нас погрузили в автобусы и увезли в колонию в Еленовке. Колонна охранялась, уже на подъезде к Волновахе над нами даже летала авиация.

Было четыре вертолета, два истребителя и два штурмовика. Они сопровождали нас практически до Еленовки.

Условий там не было. Из того, что мы увидели, эту колонию собирались сносить. Потому что там были демонтированы все коммуникации, разбиты окна и двери. Было много мусора, хуже, чем в сарае. Что касается еды, то свиньи лучше едят.

Каша с протухшей рыбой. Была квашеная капуста, но и квашеной ее трудно назвать. Из той же капусты варили, как они называли, “щи”, — говорит моряк.

Со стороны оккупантов оказывалось постоянное психологическое давление, допросы и вербовки.

— Говорили, что никто уже отсюда не вернется. Что мы здесь и останетемся в тюрьме, в России. Мне говорили: “Ну ты же из Мариуполя. Давай запишем видео, чтобы вооруженные силы сдавались, и мы тебе гарантируем, что ты поедешь в Мариуполь, будешь там жить, ничего тебе за это не будет”.

Я отказался и сказал, что в их стране жить не смогу. Каждое утро начиналось с их гимна, в шесть утра подъем. По радио их местному включали песни 80-90-х, — делится Александр.

О возвращении в Украину

Пограничника дважды возили на обмен. Но наконец 29 июня моряк ступил на свободную украинскую землю. Сейчас он во Львове проходит реабилитацию, привыкает к протезу. Мужчина пытается все делать самостоятельно и полноценно жить. А еще он уже вернулся на службу. Говорит, чувствует, что он здесь еще нужен.

— Если я здесь, значит я еще нужен. Может, пока война, нужен. А еще, конечно, хочу снова увидеть родной Мариуполь. Дом там частично поврежден. Но мечта вернуться, конечно, есть. Половина моей жизни прошла там. Много жизненного опыта получил именно там, — говорит мужчина.

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