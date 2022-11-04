Одним из первых встретил врага в море! История моряка-пограничника из Азовстали

Он встретил наступление врага в Азовском море. Моряк-пограничник Роман родился в Крыму и более 20 лет жил и служил в Мариуполе.

В конце февраля мужчина был в море, а затем его экипаж получил команду возвращаться на базу. Когда уже подходили к Мариуполю в пять утра 24 февраля, то увидели российские корабли.

Так что оборона началась с первых дней. Сначала пытались держать порт, но потом переместились в город. С 18 марта и по 15 апреля Роман провел в боях за Мариуполь, одновременно получая новые знания о ведении боя в городе.

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А потом пришел новый приказ — перейти на Азовсталь. Когда группа Романа передвигалась по городу на машине, то в нее “прилетело” — она не могла дальше двигаться. Кого-то пересадили в другой автомобиль, а некоторым пришлось продолжать путь пешком.

Иногда нужно было пережидать, когда закончится обстрел. В такой момент в одну из построек, где прятался Роман, прилетел снаряд.

Была комнатка метра полтора. Нас там трое было — азовец, работник ГУР и я. В нас и прилетело, остался в живых только я.

Мужчина получил ранение в руку, поэтому сначала пришлось оказывать помощь самостоятельно. Перевязав конечность турникетом, Роман пошел искать своих собратьев, которые помогли ему добраться до Азовстали.

Как говорит сам военный, там уже была сборная солянка из разных подразделений, но все поддерживали друг друга. Особенно мужчина восхищается медиками, которые прилагали сверхчеловеческие усилия, чтобы спасти жизнь каждому раненому.

Это настоящие герои. В таких условиях столько людей вытащили.

Сам Роман делится, что было морально сложно, поскольку он уже не мог вести бой из-за ранения, а значит, от него и мало чего зависело. Оставалось только ждать. Иногда приходили в голову мысли, что он никогда не выйдет оттуда. Однако о сдаче в плен никогда не думал. Но когда пришел приказ, пришлось выходить из завода.

Когда его вместе с собратьями везли в Еленовку, то увидел, каким стал город после ежедневных вражеских бомбардировок. А потом были бесконечные дни в плену.

Роман делится, что рукоприкладства не было, но пропаганду вели усиленно. Постоянно говорили, что вот-вот — и страны больше не будет. Но мужчине хватило сил не только не верить в каждое слово, но и выдержать сложные условия в неволе.

Несмотря на все сложности, все украинские военные сплачивались и помогали друг другу. Роману перевязки делал пленник, которого теперь мужчина, как сам говорит, будет помнить всегда.

Также военный говорит, что в бараке на 100 человек жило около 500. Кормили их якобы несколько раз в день, но это были совсем небольшие порции. Утром была каша, а на обед щи, над которыми впоследствии пленники могли только шутить. Однако есть хотелось постоянно.

Настроения были такие, что обязательно выйдем, где-нибудь соберемся и поедим. Мысли, все наши разговоры заканчивались едой.

Но когда мужчину уже вернули домой, первое, что он хотел сделать — позвонить родным, а потом уже поесть. Роман похудел на 30 кг. Сейчас он проходит реабилитацию и ждет протезирования, чтобы снова стать в строй.

Самая большая мечта — победа и восстановление разрушенных мест. Хотелось бы вернуться. К себе домой тянет. Снится город наш.

Мариуполь. Это слово приносит украинцам боль, а сам город стоит в руинах. Можно только представить, сколько ужаса пережили его жители. Или же можно узнавать их рассказы. Читай историю Алины и Богдана, которые выбрались из Мариуполя.

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