Рассказы

От стресса маленькая дочка теряла сознание и… поседела: история Алины и Богдана, выбравшихся из Мариуполя

Виктория Мельник, редактор сайта 03 ноября 2022, 23:00
Архивное фото Алины с Аделиной
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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