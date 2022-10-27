Рассказы

Ела воду с медом, похоронила мужа и маму, но смогла выбраться из ада — история женщины, пережившей войну в Мариуполе

Виктория Мельник, редактор сайта 27 октября 2022, 19:00
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Фото: Украинская Правда. Жизнь

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