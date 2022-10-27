Ела воду с медом, похоронила мужа и маму, но смогла выбраться из ада — история женщины, пережившей войну в Мариуполе

Мариуполь стал одной из самых больших ран Украины. Россияне превратили развитый молодой город в привидение, в симуляцию в зомби-играх. Журналистка УП.Жизнь Наталья Найдюк написала: “Весна 2022-го в Мариуполе выдалась аномально морозной. По всему миру на календаре было 12 апреля. А для Натальи Слющинской время остановилось”.
И эти слова пронизывают до костей. Об истории женщины, которая своими глазами видела все пытки над родным Мариуполем, пережила гибель матери и мужа и смогла выжить в аду сама.
Муж Наталии Богдан Слющинский был коренным львовянином, но многое сделал для ее родного восточного города Мариуполя. Его инициативность помогла вернуть городу историческое название, он открыл школу искусств и создал кафедру социологии в местном университете. А еще — писал книги, стихи.
Сама Наталья работала на телевидении, но в последние годы ухаживала за своей мамой. Она вспоминает: в канун полномасштабного наступления Богдан говорил, что в воздухе витает запах войны. Но ведь они уже восемь лет жили совсем рядом с ней: порой даже слышали ее эхо, но знали, что Азов россиянам город не отдаст.
Город, который за последние годы превратился в европейский, стал новым домом для нескольких донецких университетов, для студентов.
Глядя на Мариуполь, мне казалось, что с нами не может случиться ничего плохого.
Глядя на Мариуполь, мне казалось, что с нами не может случиться ничего плохого.
Но 24 февраля около пяти утра Наталья поняла, что беда таки пришла в ее родной город.
— По телевизору уверяли, что Мариуполь надежно защищен. Я сама видела, что азовцы здесь и они оказывают сопротивление. У нас были все коммуникации, ходил общественный транспорт. Только в магазинах, аптеках и на АЗС были длинные очереди. Но, несмотря на это, мы были уверены: война ненадолго, наши отобьют наступление, как в 2014 году.
Все “прелести” войны мариупольцы почувствовали на себе через два дня. В одно мгновение всех их отрезало от мира и друг от друга, потому что россияне обстреляли всю критическую инфраструктуру города. События следующих дней стали для Натальи шоком: она видела, как мародеры опустошали магазины, потом — аптеки, а впоследствии и пустые квартиры людей, колоннами бежавших из города.
Муж с женой уехать не могли из-за матери Натальи, потому что она практически не могла двигаться. Своего автомобиля у них не было, а о помощи с вывозом матери они и не слышали нигде. Тогда же российские самолеты начали сбрасывать на город авиабомбы. Люди ходили по улицам, чтобы узнать какие-то новости, а военные РФ били по ним с самолетов.
УП.Життя
Воду, рассказывает Наталья, можно было достать из колодцев в городе. А вот с едой все было сложнее: семья не успела сделать больших запасов, так что через несколько недель пришлось просить что-нибудь поесть у соседей.
Это было неловко, даже стыдно, но все эти чувства пришлось затаить в себе. Люди делились тем, что имели, — признается женщина.
Это было неловко, даже стыдно, но все эти чувства пришлось затаить в себе. Люди делились тем, что имели, — признается женщина.
— Но чем ближе прилетали бомбы, тем больше мариупольцев на нашей улице пешком шли в оккупированные села. Там не стреляли, были свет, вода и газ. Так из 40 домов на нашей улице люди остались только в пяти.
Впоследствии Наталья с Богданом ходили в Храм Святого Петра Могилы, там волонтеры раздавали голодным кашу. Женщина вспоминает: брали три порции и ели по крохе, потому что имели собак и хотели поделиться с ними. Кашу на том месте раздавали до 3 апреля.
Она трижды видела, как от обстрелов люди падали без духа и понимала, что каждое мгновение кто-то из них может стать следующим. Из-за сильных обстрелов в Мариуполь перестали приезжать и волонтеры, поэтому брать силы люди могли только из воды с медом.
А выше по улице, в церкви Московского патриархата, продавали свечи по 50 грн за штуку. И люди были вынуждены их покупать, потому что другого источника света больше не было.
А выше по улице, в церкви Московского патриархата, продавали свечи по 50 грн за штуку. И люди были вынуждены их покупать, потому что другого источника света больше не было.
Чтобы узнавать новости и находить еду хоть где-то, муж с женой выходили в центр, к своей квартире. Во время одного из выходов они узнали, что на местном аэродроме уже стоят российские самолеты, а войска РФ контролируют часть города.
— Но многое мы видели по дороге своими глазами. Больше всего поразили тела людей на улицах. Они лежали прямо там, где их оставили души. И с каждым разом этих трупов становилось больше. Их никто не хоронил и не накрывал. Однажды я насчитала 19 мертвецов — это те, которые были возле дороги, на виду.
Передвигаться по городу становилось опаснее. Были дни, когда мы не шли, а двигались перебежками, как спецназовцы в фильмах, — вспоминает Наталья.
Передвигаться по городу становилось опаснее. Были дни, когда мы не шли, а двигались перебежками, как спецназовцы в фильмах, — вспоминает Наталья.
Как свечи, загорались дома в городе. Сгорел и их с Богданом — под завалами этих домов до сих пор похоронены мирные люди. Страшнее всего стало тогда, когда смерть подошла вплотную к дому матери Натали, где они все жили с начала войны.
Наталья вспоминает: ее мама, которая была этнической русской, так и не поняла всего происходившего вокруг. Она не понимала, почему все едят при свечах, почему повсюду громыхает, почему нет нормальной еды. Умерла она 30 марта — вероятно, у женщины остановилось сердце из-за испуга.
— После громкого взрыва она просто вскрикнула и отошла в засветы. Через несколько дней мы похоронили ее на огороде. На копание могилы пошел целый день: земля замерзла, а сил у нас почти не оставалось.
С каждым днем выживать становилось труднее: обстрелы на улице усиливались, люди не могли выйти даже в свой двор. Из-за взрывных волн в доме вдруг исчезли все окна и мороз гулял в каждой комнате.
Непонятно было, что хуже: медленно принимать холодную смерть или погибнуть быстро под обстрелами.
Непонятно было, что хуже: медленно принимать холодную смерть или погибнуть быстро под обстрелами.
Холод и вывел Богдана с Натальей на улицу: они хотели найти доски, чтобы наконец забить окна и обеспечить себе хоть немного тепла. Когда женщина отошла за инструментами, раздался взрыв.
— Мой муж сидел белый. Слева на груди я увидела большое отверстие, но крови почти не было. Я пыталась закрыть эту огромную рану ватой с перекисью, хлопала мужа по щекам, смазывала лоб водой, кричала, чтобы открыл глаза, но пульс уже остановился.
Женщина не помнила себя от горя, пыталась вернуть своему Богдану жизнь, хотя и понимала — поздно. Несмотря на все, клала под его голову подушку и укрывала одеялом. В конце концов что-то в его теле сдвинулось и из раны хлынула кровь.
В этот момент наш дом оказался в эпицентре боя. А я — в его заложниках.
В этот момент наш дом оказался в эпицентре боя. А я — в его заложниках.
Женщину спасал пес Тихон, которого год назад она подобрала на улице. Наталья лежала на кровати в маленькой комнате и сама не знала, чего ждала. Впоследствии, когда она решила наконец выйти наружу, поняла, что дверь в комнату заклинило.
— Чтобы выбраться, мне понадобилось несколько дней. Как оказалось, моя комната — единственное, что уцелело в доме. Мебель разбита, в стенах сквозные дыры, потолок упал на пол. А там, где была мамина комната, в стене торчала огромная Градина, которая чудом не сдетонировала.
После увиденного женщина будто впала в транс: не могла ни о чем думать, кроме того, что она пережила за эти недели жестокой войны. Из такого состояния ее вывела собака, которая хотела есть.
Я нашла в холодильнике проплесневевший маргарин. Развела его в воде и дала Тихону есть.
Я нашла в холодильнике проплесневевший маргарин. Развела его в воде и дала Тихону есть.
Саму Наталью от голодной смерти тогда спасла соседка, которая пришла в ее дом на Приморской. Соседка принесла женщине горячий суп, и с каждым глотком блюда к Наталье возвращались силы к жизни.
Морозы, которые так аномально кошмарили Мариуполь этой весной, смогли сохранить тела людей от разложения. У Натальи не было сил похоронить мужа, поэтому она сделала для него своеобразный саркофаг из досок и шифера. Когда потеплело, в мае, оккупанты начали собирать трупы по городу. Мариуполь был насквозь пропитан зловонием тел убитых.
Их свозили к супермаркету Метро и называли это место моргом.
Когда женщина пришла за справкой о смерти мужа, то увидела ужасную картину: опознанные и готовые к погребению мертвецы лежали в мешках, а остальные — просто горой — тела, их части, трупы без голов… И среди этих кусков человеческого мяса люди искали своих.
Когда женщина пришла за справкой о смерти мужа, то увидела ужасную картину: опознанные и готовые к погребению мертвецы лежали в мешках, а остальные — просто горой — тела, их части, трупы без голов… И среди этих кусков человеческого мяса люди искали своих.
Женщина говорит: страшно, когда твой родной город больше не существует. Сейчас в Мариуполе, когда-то таком комфортном и цветущем городе, до сих пор нет коммуникаций. Связь с внешним миром там оборвана, а оккупационные власти уже установили свои “порядки”.
Наталья с собакой Тихоном выехала из города в конце июня — через Россию, потому что другого пути не было. Но и это было не бесплатно: благодаря связям и деньгам сына женщина смогла выбраться из ада. Признается, что вся ее поездка была почти полулегальной, но даже в оккупации деньги решают все.
В память о Мариуполе у меня остался Тихон, несколько фотографий в телефоне и воспоминания, — завершает Наталья Слющинская.
В память о Мариуполе у меня остался Тихон, несколько фотографий в телефоне и воспоминания, — завершает Наталья Слющинская.
Главное фото: УП.Життя
Трудно представить тому, кто никогда не был в Мариуполе, город до войны. Но летом местные подростки сняли видео о Мариуполе после прихода в него “русского мира” и показали всему миру, против кого действительно воюет армия РФ.
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