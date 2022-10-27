Ела воду с медом, похоронила мужа и маму, но смогла выбраться из ада — история женщины, пережившей войну в Мариуполе

Мариуполь стал одной из самых больших ран Украины. Россияне превратили развитый молодой город в привидение, в симуляцию в зомби-играх. Журналистка УП.Жизнь Наталья Найдюк написала: “Весна 2022-го в Мариуполе выдалась аномально морозной. По всему миру на календаре было 12 апреля. А для Натальи Слющинской время остановилось”.

И эти слова пронизывают до костей. Об истории женщины, которая своими глазами видела все пытки над родным Мариуполем, пережила гибель матери и мужа и смогла выжить в аду сама.

Форпост Украины

Муж Наталии Богдан Слющинский был коренным львовянином, но многое сделал для ее родного восточного города Мариуполя. Его инициативность помогла вернуть городу историческое название, он открыл школу искусств и создал кафедру социологии в местном университете. А еще — писал книги, стихи.

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Сама Наталья работала на телевидении, но в последние годы ухаживала за своей мамой. Она вспоминает: в канун полномасштабного наступления Богдан говорил, что в воздухе витает запах войны. Но ведь они уже восемь лет жили совсем рядом с ней: порой даже слышали ее эхо, но знали, что Азов россиянам город не отдаст.

Город, который за последние годы превратился в европейский, стал новым домом для нескольких донецких университетов, для студентов.

Глядя на Мариуполь, мне казалось, что с нами не может случиться ничего плохого.

Но 24 февраля около пяти утра Наталья поняла, что беда таки пришла в ее родной город.

— По телевизору уверяли, что Мариуполь надежно защищен. Я сама видела, что азовцы здесь и они оказывают сопротивление. У нас были все коммуникации, ходил общественный транспорт. Только в магазинах, аптеках и на АЗС были длинные очереди. Но, несмотря на это, мы были уверены: война ненадолго, наши отобьют наступление, как в 2014 году.

Все “прелести” войны мариупольцы почувствовали на себе через два дня. В одно мгновение всех их отрезало от мира и друг от друга, потому что россияне обстреляли всю критическую инфраструктуру города. События следующих дней стали для Натальи шоком: она видела, как мародеры опустошали магазины, потом — аптеки, а впоследствии и пустые квартиры людей, колоннами бежавших из города.

Муж с женой уехать не могли из-за матери Натальи, потому что она практически не могла двигаться. Своего автомобиля у них не было, а о помощи с вывозом матери они и не слышали нигде. Тогда же российские самолеты начали сбрасывать на город авиабомбы. Люди ходили по улицам, чтобы узнать какие-то новости, а военные РФ били по ним с самолетов.

Замученный город

Воду, рассказывает Наталья, можно было достать из колодцев в городе. А вот с едой все было сложнее: семья не успела сделать больших запасов, так что через несколько недель пришлось просить что-нибудь поесть у соседей.

Это было неловко, даже стыдно, но все эти чувства пришлось затаить в себе. Люди делились тем, что имели, — признается женщина.

— Но чем ближе прилетали бомбы, тем больше мариупольцев на нашей улице пешком шли в оккупированные села. Там не стреляли, были свет, вода и газ. Так из 40 домов на нашей улице люди остались только в пяти.

Впоследствии Наталья с Богданом ходили в Храм Святого Петра Могилы, там волонтеры раздавали голодным кашу. Женщина вспоминает: брали три порции и ели по крохе, потому что имели собак и хотели поделиться с ними. Кашу на том месте раздавали до 3 апреля.

Она трижды видела, как от обстрелов люди падали без духа и понимала, что каждое мгновение кто-то из них может стать следующим. Из-за сильных обстрелов в Мариуполь перестали приезжать и волонтеры, поэтому брать силы люди могли только из воды с медом.

А выше по улице, в церкви Московского патриархата, продавали свечи по 50 грн за штуку. И люди были вынуждены их покупать, потому что другого источника света больше не было.

Чтобы узнавать новости и находить еду хоть где-то, муж с женой выходили в центр, к своей квартире. Во время одного из выходов они узнали, что на местном аэродроме уже стоят российские самолеты, а войска РФ контролируют часть города.

— Но многое мы видели по дороге своими глазами. Больше всего поразили тела людей на улицах. Они лежали прямо там, где их оставили души. И с каждым разом этих трупов становилось больше. Их никто не хоронил и не накрывал. Однажды я насчитала 19 мертвецов — это те, которые были возле дороги, на виду.

Передвигаться по городу становилось опаснее. Были дни, когда мы не шли, а двигались перебежками, как спецназовцы в фильмах, — вспоминает Наталья.

Как свечи, загорались дома в городе. Сгорел и их с Богданом — под завалами этих домов до сих пор похоронены мирные люди. Страшнее всего стало тогда, когда смерть подошла вплотную к дому матери Натали, где они все жили с начала войны.

Умерли с разницей в десять дней

Наталья вспоминает: ее мама, которая была этнической русской, так и не поняла всего происходившего вокруг. Она не понимала, почему все едят при свечах, почему повсюду громыхает, почему нет нормальной еды. Умерла она 30 марта — вероятно, у женщины остановилось сердце из-за испуга.

— После громкого взрыва она просто вскрикнула и отошла в засветы. Через несколько дней мы похоронили ее на огороде. На копание могилы пошел целый день: земля замерзла, а сил у нас почти не оставалось.

С каждым днем ​​выживать становилось труднее: обстрелы на улице усиливались, люди не могли выйти даже в свой двор. Из-за взрывных волн в доме вдруг исчезли все окна и мороз гулял в каждой комнате.

Непонятно было, что хуже: медленно принимать холодную смерть или погибнуть быстро под обстрелами.

Холод и вывел Богдана с Натальей на улицу: они хотели найти доски, чтобы наконец забить окна и обеспечить себе хоть немного тепла. Когда женщина отошла за инструментами, раздался взрыв.

— Мой муж сидел белый. Слева на груди я увидела большое отверстие, но крови почти не было. Я пыталась закрыть эту огромную рану ватой с перекисью, хлопала мужа по щекам, смазывала лоб водой, кричала, чтобы открыл глаза, но пульс уже остановился.

Женщина не помнила себя от горя, пыталась вернуть своему Богдану жизнь, хотя и понимала — поздно. Несмотря на все, клала под его голову подушку и укрывала одеялом. В конце концов что-то в его теле сдвинулось и из раны хлынула кровь.

В этот момент наш дом оказался в эпицентре боя. А я — в его заложниках.

Спасение

Женщину спасал пес Тихон, которого год назад она подобрала на улице. Наталья лежала на кровати в маленькой комнате и сама не знала, чего ждала. Впоследствии, когда она решила наконец выйти наружу, поняла, что дверь в комнату заклинило.

— Чтобы выбраться, мне понадобилось несколько дней. Как оказалось, моя комната — единственное, что уцелело в доме. Мебель разбита, в стенах сквозные дыры, потолок упал на пол. А там, где была мамина комната, в стене торчала огромная Градина, которая чудом не сдетонировала.

После увиденного женщина будто впала в транс: не могла ни о чем думать, кроме того, что она пережила за эти недели жестокой войны. Из такого состояния ее вывела собака, которая хотела есть.

Я нашла в холодильнике проплесневевший маргарин. Развела его в воде и дала Тихону есть.

Саму Наталью от голодной смерти тогда спасла соседка, которая пришла в ее дом на Приморской. Соседка принесла женщине горячий суп, и с каждым глотком блюда к Наталье возвращались силы к жизни.

Морозы, которые так аномально кошмарили Мариуполь этой весной, смогли сохранить тела людей от разложения. У Натальи не было сил похоронить мужа, поэтому она сделала для него своеобразный саркофаг из досок и шифера. Когда потеплело, в мае, оккупанты начали собирать трупы по городу. Мариуполь был насквозь пропитан зловонием тел убитых.

Их свозили к супермаркету Метро и называли это место моргом.

Когда женщина пришла за справкой о смерти мужа, то увидела ужасную картину: опознанные и готовые к погребению мертвецы лежали в мешках, а остальные — просто горой — тела, их части, трупы без голов… И среди этих кусков человеческого мяса люди искали своих.

Женщина говорит: страшно, когда твой родной город больше не существует. Сейчас в Мариуполе, когда-то таком комфортном и цветущем городе, до сих пор нет коммуникаций. Связь с внешним миром там оборвана, а оккупационные власти уже установили свои “порядки”.

Наталья с собакой Тихоном выехала из города в конце июня — через Россию, потому что другого пути не было. Но и это было не бесплатно: благодаря связям и деньгам сына женщина смогла выбраться из ада. Признается, что вся ее поездка была почти полулегальной, но даже в оккупации деньги решают все.

В память о Мариуполе у ​​меня остался Тихон, несколько фотографий в телефоне и воспоминания, — завершает Наталья Слющинская.

Главное фото: УП.Життя

Трудно представить тому, кто никогда не был в Мариуполе, город до войны. Но летом местные подростки сняли видео о Мариуполе после прихода в него “русского мира” и показали всему миру, против кого действительно воюет армия РФ.

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