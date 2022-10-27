Розповіді

Їла воду з медом, поховала чоловіка й маму та змогла вибратися з пекла: історія жінки, яка пережила війну в Маріуполі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 19:00
Наталя Слющинська
Фото: Українська Правда. Життя

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