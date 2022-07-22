Як виглядає зараз Маріуполь насправді: екскурсія зруйнованим містом від підлітків

Внаслідок російської агресії та постійних авіаударів по цивільних кварталах більша частина інфраструктури прифронтових та окупованих міст зруйнована.

Одним з найбільш зруйнованих міст є Маріуполь, його доведеться відновлювати повністю. Там, серед руїн, мін та розтяжок, все ще живуть люди, як похилого віку, так і молодь.

Місцеві підлітки провели невеличку екскурсію кварталом, де колись жила їхня бабуся та показали, на що російське “звільнення” перетворило житло людей.

Таксист попередив підлітків, щоб ті були обережними, адже ця місцевість досі не розмінована і можна натрапити на розтяжку.

Дорогою до будинку бабусі не зустрілося жодного вцілілого будинку — всі стоять спалені, зруйновані й пусті, туди навряд повернеться життя.

Це ж стосується й автівок, які теж не можна вважати придатними до ремонту. Де-не-де зустрічаються оголошення з пошуку домашніх улюбленців та люди, які все ще живуть серед руїн.

Переважно це пенсіонери, яким немає куди їхати, а їхні домівки вціліли на перших поверхах.

Наші військові щодня ризикують життям, щоб незабаром у всі зруйновані міста знову повернулися люди й відновилося життя.

Однак зараз життя там уявити важко, більшість жителів встигли виїхати, багато хто загинув, а ті, хто лишилився, змушені виживати. Про те, як люди виживають в Маріуполі, читайте у нашому ексклюзиві.

Щоб не пропустити інші цікаві матеріали, підписуйся на наш Telegram-канал.