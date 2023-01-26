С ампутированными конечностями и сильным духом! История несокрушимости 20-летнего морского пехотинца

Украинцы — непобедимая нация. Мы будем защищать нашу землю, на которую пришел враг, до последнего и любыми способами. Так, с 24 февраля немало мужчин и женщин добровольно стали на защиту Украины. Историю одного из них мы сегодня и расскажем.
С начала полномасштабного вторжения 20-летний Роман Городенский начал защищать Мариуполь в составе 36-й ОБрМП имени контрадмирала Михаила Белинского
4 апреля во время выполнения задания мужчина попал под вражеский минометный обстрел.
Вспоминает, бой шел на улице Металлургов. Услышав свист мин, Роман успел спрятаться.
Я спрятался за деревом, которое было сразу позади меня. Передо мной был каменный забор. И благодаря этому дереву я сейчас жив, — рассказывает пехотинец.
Я спрятался за деревом, которое было сразу позади меня. Передо мной был каменный забор. И благодаря этому дереву я сейчас жив, — рассказывает пехотинец.
Роман говорит, что дерево прикрыло жизненно важные органы и поэтому попало только в руку и ногу.
Фото: Суспільне / Роман Городенський
Собратья успели эвакуировать раненого пехотинца.
Когда пришел в себя, уже ноги не было. Рука была на бандаже, даже не знаю что с ней было, — рассказывает Роман.
Когда пришел в себя, уже ноги не было. Рука была на бандаже, даже не знаю что с ней было, — рассказывает Роман.
Уже через неделю часть 36-й бригады россияне взяли в плен. Среди них был и Роман, которому в плену в больнице ампутировали руку. Причиной стал сепсис, который начал развиваться.
Военный вспоминает: за месяц в плену к нему часто приходили кадыровцы. Они относились к украинским защитникам, как к скоту.
К счастью, Романа обменяли одним из первых. Уже в Украине ему сделали 11 сложных операций и протезирование.
Сейчас этот человек — это яркий пример бойца, который, несмотря на ампутации, смог принять себя и продолжить жить дальше.
Нужно принять, что ты защищал свою Родину, государство, родных для будущего детей, которые будут ходить по свободной Украине.
Нужно принять, что ты защищал свою Родину, государство, родных для будущего детей, которые будут ходить по свободной Украине.
В течение трех месяцев военный находился на реабилитации в США. Там, на встрече американских морских котиков и десантников, Роман получил награду Ветеран 2022.
Приятно удивлен теплой атмосферой встречи. Все обнимали меня и благодарили за службу, — рассказывает Роман.
Приятно удивлен теплой атмосферой встречи. Все обнимали меня и благодарили за службу, — рассказывает Роман.
Из Соединенных Штатов мужчина активно посылал нашим бойцам военную амуницию. Сейчас военный планирует наращивать волонтерскую помощь и устроить долгожданную свадьбу с любимой девушкой.
Но самая заветная мечта Романа — чтобы из плена вернулись его собратья.
Искренне надеемся, что мечта Романа обязательно осуществится как можно скорее. Ранее мы рассказывали историю капеллана о службе на войне.
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Головне фото: скриншот з відео / Суспільне