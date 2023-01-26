С ампутированными конечностями и сильным духом! История несокрушимости 20-летнего морского пехотинца

Украинцы — непобедимая нация. Мы будем защищать нашу землю, на которую пришел враг, до последнего и любыми способами. Так, с 24 февраля немало мужчин и женщин добровольно стали на защиту Украины. Историю одного из них мы сегодня и расскажем.

С начала полномасштабного вторжения 20-летний Роман Городенский начал защищать Мариуполь в составе 36-й ОБрМП имени контрадмирала Михаила Белинского

Служба в Мариуполе

4 апреля во время выполнения задания мужчина попал под вражеский минометный обстрел.

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Вспоминает, бой шел на улице Металлургов. Услышав свист мин, Роман успел спрятаться.

Я спрятался за деревом, которое было сразу позади меня. Передо мной был каменный забор. И благодаря этому дереву я сейчас жив, — рассказывает пехотинец.

Роман говорит, что дерево прикрыло жизненно важные органы и поэтому попало только в руку и ногу.

Собратья успели эвакуировать раненого пехотинца.

Когда пришел в себя, уже ноги не было. Рука была на бандаже, даже не знаю что с ней было, — рассказывает Роман.

Жизнь в плену

Уже через неделю часть 36-й бригады россияне взяли в плен. Среди них был и Роман, которому в плену в больнице ампутировали руку. Причиной стал сепсис, который начал развиваться.

Военный вспоминает: за месяц в плену к нему часто приходили кадыровцы. Они относились к украинским защитникам, как к скоту.

Лечение Романа и волонтерство

К счастью, Романа обменяли одним из первых. Уже в Украине ему сделали 11 сложных операций и протезирование.

Сейчас этот человек — это яркий пример бойца, который, несмотря на ампутации, смог принять себя и продолжить жить дальше.

Нужно принять, что ты защищал свою Родину, государство, родных для будущего детей, которые будут ходить по свободной Украине.

В течение трех месяцев военный находился на реабилитации в США. Там, на встрече американских морских котиков и десантников, Роман получил награду Ветеран 2022.

Приятно удивлен теплой атмосферой встречи. Все обнимали меня и благодарили за службу, — рассказывает Роман.

Из Соединенных Штатов мужчина активно посылал нашим бойцам военную амуницию. Сейчас военный планирует наращивать волонтерскую помощь и устроить долгожданную свадьбу с любимой девушкой.

Но самая заветная мечта Романа — чтобы из плена вернулись его собратья.

Искренне надеемся, что мечта Романа обязательно осуществится как можно скорее. Ранее мы рассказывали историю капеллана о службе на войне.

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Головне фото: скриншот з відео / Суспільне