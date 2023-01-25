“Там, где я крестил бойца, бомба не разорвалась!” История капеллана о службе на войне

Вера на войне сильно поддерживает дух военных. Многие носят крестики, молятся и имеют маленькие иконки. Даже те, кто не был крещен, принимают веру и просят капелланов крестить их.

Роль капеллана на войне тоже очень важна. Он помогает военным обратиться к Богу, всегда слушает их, помогает и наставляет. Капеллан Харьковской отдельной бригады территориальной обороны Юрий Потыкун говорит, что всегда старается быть с военными “на расстоянии вытянутой руки”. Он уверен, что они должны знать, что им есть к кому обратиться.

Свою историю о том, как стал капелланом, Юрий рассказал для Армия.Inform. В его машине всегда находится походная церковь. Он возит с собой столы для полевых богослужений, экипировку и не забывает вкусности для бойцов, которые передают волонтеры. Сейчас от других защитников его отличает только подрясник.

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Как стал капелланом

Когда-то мужчина сам был военным. Срочную службу прошел еще в советское время, он был в пограничных войсках. В 2014 году, когда Россия начала войну, мужчина пошел добровольцем в украинское войско и попал в отдельную механизированную бригаду имени Ивана Сирко.

Первоначально он был командиром механизированного отделения одного из подразделений. Тогда выполнял боевые задания вблизи города Счастье. За счет своего юридического образования стал исполнять обязанности помощника командира бригады по правовой работе. Тогда Юрий получил первоначальное офицерское звание.

— К этому моменту я уже долго был церковным человеком. Когда в конце 2015 года руководящий архиерей предложил стать священником, я согласился, — рассказывает капеллан.

В 2016 году Юрий демобилизовался, но приходскую службу не покинул — стал священником в селе Лиман Харьковской области. Также занимался отдельным батальоном терробороны в родном Змиевском.

В конце 2022 года после реорганизации капелланской службы Юрий стал военнослужащим и занял должность офицера капелланской службы.

Шаг за шагом продвигался к этому важному делу и сейчас счастлив, что могу помогать людям, — утверждает он.

О случае, поразившем больше всего

Юрий вспоминает первые месяцы полномасштабного вторжения, говорит, что тогда прибывало много добровольцев. Враг обстреливал Харьковскую область и приближался. Однако мужчина не переставал проводить литургии, но так, чтобы не мешать бойцам.

Юрий рассказывает о моменте, который ему запомнился. Он готовился к литургии, нес свою походную церковь. Но один из воинов попросил его крестить, ему это было важно. Так что капеллан не отказал.

— Поздно вечером, закончив литургию, пошел в другое место в 100–150 метрах, чтобы немного отдохнуть. В ту же ночь на нас было сброшено четыре авиабомбы.

На то место, где я крестил армейца, бомба тоже упала, но не разорвалась, — вспоминает капеллан.

О задачах капеллана на войне

Юрий рассказывает, что он ежедневно ездит в подразделения, расположенные рядом. Часто может встречать свою жену, ведь она — активный волонтер. Он подчеркивает, что задача капеллана на войне — удовлетворять потребности не только верующих своей веры, но и других воинов.

— Капеллан должен с уважением относиться к мировоззрению каждого человека, уметь устанавливать контакт с представителями других верований и находить возможности, чтобы удовлетворить их потребности с помощью их собственного обряда, — утверждает Юрий.

Иногда действительно кажется, что на войне Бог охраняет бойцов. Ранее мы рассказывали историю капеллана Евгения Флисты, также рассказавшего о подобных ситуациях на фронте.

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