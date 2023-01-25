Рассказы

“Там, где я крестил бойца, бомба не разорвалась!” История капеллана о службе на войне

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 января 2023, 22:00
Історія капелана Юрія Потикуна про службу та обов’язки
Фото: Армия.Inform

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