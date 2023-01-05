“Вы нам Бога привезли!” История капеллана о вере на войне и важной роли военного священника

На войне люди все чаще обращаются к Богу. Неоднократно военные рассказывали, как носят с собой маленькие иконы и вспоминают по ночам молитвы. Помогают им учить молитвы и рассказывают о Боге капелланы.

Капелланы — в христианских церквях и других религиозных организациях разных стран мира представители духовенства, которым на постоянных основе поручают пастырскую опеку над каким-то сообществом. Капелланы могут быть у военных, полиции, в общественных организациях и т.д.

Евгений Флиста еще в 2015 году ездил в зону боевых действий к военным и развозил гуманитарную помощь. Сейчас мужчина работает капелланом в 105-й бригаде территориальной обороны Тернопольской области. Вскоре ему должны присвоить воинское звание капитана. Он вспоминает свою первую поездку и говорит, что ехал волонтером, а вернулся капелланом.

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О роли военного священника на войне мужчина рассказал Суспільному. Евгений служит уже восемь лет, за это время около 50 раз ездил на позиции наших военных.

Я не знал, что буду капелланом. Я просто ехал как священник, который помогает доставить лекарства, — вспоминает он.

Тогда мужчина должен был встретиться с людьми недалеко от Донецкой области и отдать им лекарства. Однако сложилось так, что пришлось ехать в саму Авдеевку. Там мужчина под обстрелами стал доставлять адресную помощь и встречаться с военными. Говорит, так и началось служение.

О полученной контузии

Евгений получил контузию на Рождество в 2016 году, с тех пор почти год не ездил в зону боевых действий. О случае вспоминает:

— Когда совершили литургию, лично мне пришло очень много пустых смс. Я не мог понять, что это такое.

Он рассказал об этом командиру, тот ответил:

— Наверное, на нас ретрансляторы направляют. Значит, сейчас будут обстрелы. Надо срочно в укрытие.

Все пошли в укрытие. Прогноз командира осуществился. Ударная волна, доставшая до военных, отбросила капеллана в опору блиндажа. Евгений сильно ранил ногу, но сейчас уже все хорошо.

Возвращение к поездкам на передовую

В 2017 году капеллан Евгений Флиста снова начал ездить на передовую. Там вместе с бойцами находился по две – три недели. Военные рассказывали ему о себе, войне, родных.

— Очень много говорят о родных. Они общаются о Боге очень часто. Они просят, чтобы мы научили их молиться.

Они очень сильно волнуются, остаются ли такими, как были. Не изменились ли в худшую сторону.

Потому что война дает свои пятна и проблемы, особенно в отношениях с родными, — делится Евгений.

Какая из поездок запомнилась больше всего

Среди всех поездок одна Евгению запомнилась больше всего.

Был дождь, и военные встречали нас на коленях. Мы плакали, потому что для нас было очень странным такие картины видеть, как военные в болоте, стоя на коленях, встречают нас священников.

Мы заезжаем в их подразделение и говорим подниматься, потому что болото повсюду. А они говорят: “Нет, вы нам Бога привезли”. Это для нас было что-то особенное, — вспоминает мужчина.

Также Евгений Флиста рассказывает, как проводили богослужения под обстрелами. Сначала военные шли в укрытие, а потом оставались до конца. Говорили, что здесь Бог и он спасет их. Еще многие военные просили их крестить, потому что хотят быть вместе Богом.

— Это были взрослые люди, которые рассказали, что у них никогда не было церкви и священника.

Однако они поняли, что Бог должен быть. Они верили в Бога, просто не знали, как это должно быть, — рассказывает.

О важности капелланов

Евгений Флиста поддерживает то, что военных капелланов приравняли к военнослужащим. Однако он отмечает, что капеллан не имеет права на оружие. Мужчина подчеркивает, что даже по информации из исторических источников капеллан всегда являлся частью войска.

Евгений отметил, что на войне капелланы представляют государство и церковь, но не конфессию.

— Мы не говорим о принадлежности к какой-либо конфессии, а говорим о Боге. Я больше скажу, капелланство — возможно, отвержение конфессий, но обращение к единому Богу, — рассказывает он.

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