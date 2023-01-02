Принял бой с оккупантами и пешком шел в военкомат четыре дня! История 60-летнего селянина из Харьковской области

Когда россияне пришли к нему домой, он отстреливался их же оружием. Уничтожил по меньшей мере двух оккупантов, а затем убежал. Четверо суток пешком шел из родного поселка в Харьков, чтобы добраться до военкомата и стать в ряды ВСУ в свои почти 60.

Сейчас, отслужив девять месяцев, он вернулся в дом, которого нет… Мы расскажем невероятную историю простого селянина из Харьковской области, его первый приезд домой после Херсонской области и Бахмута.

Сосед, который тоже остался без жилья, везет Николая Ковалева домой. Трасса на Волчанск, до границы… На дороге — разбитые и выгоревшие заправки, расстрелянные гражданские машины.

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Как готовился к встрече оккупантов

Еще летом здесь, на этой трассе, долго стояла разбитая колонна росгвардии, они двигались на Харьков. В поселке Николая еще было тихо, он с односельчанами приехал к колонне по трофеи.

Снайперские винтовки, автоматы, пистолет, ящики гранат… Пулеметов уже не было, — вспоминает мужчина.

С этим оружием вернулся в Старый Салтов, чтобы быть готовым к приходу оккупантов.

19 марта россияне вошли в поселок. Когда-то он был популярным, а сейчас все разбито: и школа, и церковь, и дома. На горизонте — почерневшая многоэтажка. Перед ней останавливаемся — приехали.

До вторжения россиян дом Николая был аккуратным, со свежим ремонтом. Мужчина будет долго ходить от флигеля к гаражу, на огород, где так и остался несобранным виноград, открывать дверь дома не станет — может быть заминировано.

О том, что его дома больше нет, Николай узнал позже, когда был уже далеко отсюда.

Как принял бой

Дом мужчины был первым в поселке, куда пришли оккупанты. Он приказал жене спрятаться и принял бой, потому что имел трофейное оружие.

— Я его (оккупанта — ред.) прямо в котельной завалил, а потом началось… Обстреляли все, что можно было.

Я выскочил из ванной, вылез в окно. Взял у убитого автомат, пистолет у меня был, и пошел через огороды.

Потом еще на углу улицы принял бой, еще одного уничтожил и удалось убежать, — делится своей историей Николай.

Жена попала в плен, через две недели россияне ее отпустили, а Николай ушел из Старого Салтова пешком на Харьков. В домашних тапочках и свитере, пол батона и компот на четыре дня… Односельчане многие месяцы были уверены: Николай погиб.

Один из жителей поселка рассказал мужчине о сыне, погибшем осенью в Бахмуте, но Николай не рассказывает односельчанам, что освобождал Херсонскую область.

Как попал на фронт

Когда он дошел до военкомата в Харькове, получил отказ: большие очереди из молодых. Но Николай не остановился — поехал на Закарпатье, там в военкомате взяли. Так он попал в подразделение простым солдатом с позывным Дед.

Отслужил Николай Ковалев девять месяцев — в конце декабря ему исполнилось 60, вынужден был демобилизоваться. Что делать дальше, где будет жить еще не знает. Уверен только в своих ребятах, которые остаются там, под Бахмутом.

— Я надеюсь, что максимум летом все наше будет, — желает Николай.

Несмотря на свой возраст и состояние здоровья, пенсионеры тоже держат украинскую оборону на фронте или в тылу. Они занимаются волонтерством и даже партизанят. Ранее мы рассказывали историю 64-летнего рыбака из Херсона, партизанил в городе.

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