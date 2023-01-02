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Принял бой с оккупантами и пешком шел в военкомат четыре дня! История 60-летнего селянина из Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 02 января 2023, 20:00
Микола Ковальов: історія пенсіонера з Харківщини про бій з окупантами та службу

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