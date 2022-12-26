Рассказы

История, достойна шпионского фильма: как 64-летний рыбак партизанил в Херсоне

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 декабря 2022, 20:00
Херсонські партизани: історія руху опору та одного рибалки
Фото: Pexels

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