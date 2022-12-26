История, достойна шпионского фильма: как 64-летний рыбак партизанил в Херсоне

Движение сопротивления в Херсоне Жовта стрічка стало известно своей смелостью и деятельностью в оккупированном городе. Но в Херсоне также было сильное партизанское движение. Люди объединялись и передавали информацию украинским военным, несмотря на угрозу жизни.

Херсонские партизаны строили схемы передачи оружия с кодовыми именами, паролями. Все было четко отлажено — если найдут одного, это не выдаст других.

Благодаря сильному партизанскому движению украинские военные смогли быстро освободить город. Историю херсонских партизан и 64-летнего Валентина Ермоленко рассказали в The New York Times.

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Деятельность украинского подполья в Херсоне похожа на шпионский фильм. К партизанскому движению присоединились студенты, механики, бабушки и даже состоятельная пара, которая чинила свою яхту и оказалась в городской ловушке на большую часть года.

Люди снимали секретные видео российских войск и отправляли их украинским силам вместе с координатами на карте. Некоторые даже создавали небольшие штурмовые группы, которые ночью отражали российских солдат, наводя на них страх и паранойю.

Все данные передавали украинским спецслужбам в режиме реального времени через специальные чат-боты в мессенджерах.

Туманное утро. Лодка. Россияне

Валентин Ермоленко — рыбак. Одним туманным утром он плыл в узком проливе реки Днепр. Его надувная шлюпка рассекала туман. В маленькой пластиковой ванне под рыбацкой сеткой он спрятал три разных автомата. Вдруг перед ним на патрульном катере появляются российские военные.

Они стали интересоваться, что Валентин делает на реке и что у него в ванночке под сеткой.

В тот момент сердце Валентина замерло, он испугался, понимая, какие последствия могут быть, если оккупанты найдут оружие.

Российский военный уже был в нескольких метрах, чтобы увидеть оружие… То ли он не знал, как правильно поднимать рыбальскую сетку, то ли не хотел пачкать руки в тот день… Оружие не нашли, Валентин остался жив.

Схема работала как звенья цепи

Когда смотришь на Валентина и Елену Ермоленко, и в голову не придет, что они могут быть партизанами. Сейчас же, когда они готовят на кухне, спорят, кто больше патриот.

— Я заставила тебя чувствовать себя так, — сказала она, смеясь.

— Ну, — вздохнул господин Ермоленко, — может быть, эта страна дала мне не все, чего я хотел. Но это все равно моя страна, — говорит Валентин. Он родом из Беларуси. В Херсон приехал в 1978 году после службы в армии. Здесь познакомился с Еленой, на которой вскоре женился.

Супруги переехали в приречный район Херсона под названием Остров. В этом районе люди зарабатывают рыболовством, работой на кораблях или судостроительных заводах — все связано с водой. Ермоленко тоже имели бизнес по копчению рыбы, но несколько лет назад ушли на пенсию. А 24 февраля их жизнь, как и всех украинцев, перевернулась с ног на голову.

Валентин и его внук-тезка с первых дней записались в терроборону. Россияне быстро захватили Херсон. Местные бойцы терробороны пытались их сдержать, что закончилось трагедией в Сиреневом парке.

После этих событий сопротивление в Херсоне изменило свою тактику — люди ушли в подполье.

Члены местных сил обороны и другие гражданские начали шпионить за российскими войсками в городе. Украинские службы безопасности поощряли это — через несколько дней после начала полномасштабной войны они создали специальные каналы в Telegram и других службах обмена сообщениями, чтобы люди получали стратегические подсказки.

Ермоленко вызвались собрать информацию из своего района. Поскольку они долго жили на Острове, то знали всех, и Ермоленко поддерживал контакты с украинскими военными из сил ТрО. Семье Ермоленко ежедневно поступали десятки видео, аудио, фото и текстов с информацией о размещении и передвижении оккупантов.

Все это было невероятно опасно, но очень много людей были готовы на риск. Дом супругов стал “передатчиком”. По их словам, у них всюду были свои люди.

Но российские военные понимали, что за ними следят. Они выискивали подозрительных, по их мнению, людей, похищали и подвергали пыткам.

Несмотря на это, жители находили пути сопротивления. Так, в апреле по всему Херсону начали появляться желтые ленты.

Валентин начал заниматься более опасным делом — перемещать оружие. Он получал закодированные сообщения — кодовое имя, местонахождение и пароль. Оружие тогда передавалось от гражданского к гражданскому. Впоследствии его передавали украинским спецслужбам под прикрытием, тихонько просочившимся назад в Херсон, или бойцам подпольной территориальной обороны.

— Система была построена, как звенья в цепи. Никто не знал следующего звена, так что если кого-то поймают, это не скомпрометирует всю операцию, — рассказывает Ермоленко.

Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал, что информация, предоставляемая партизанами в режиме реального времени, очень помогла в остановке работы коллаборантов и освобождении Херсона. Он назвал два фактора этих успехов: высокоточная американская артиллерия и партизанская разведка.

Только благодаря жителям освобождение произошло так быстро, — подчеркнул Самойленко.

11 ноября, когда ВСУ освободили Херсон, супруги Ермоленко приехали на главную площадь и присоединились к празднованию.

Впоследствии муж и жена собрали около 20 человек, которые помогали в партизанском движении, и поблагодарили их.

— Я хочу поблагодарить всех на Острове, кто нас не предал, — подчеркнул он. А потом все медленно начали возвращаться к своей привычной жизни.

Освобождение Херсона продемонстрировало всему миру мужество и силу украинцев, готовность бороться до конца. Ранее мы рассказывали, как Херсон сопротивлялся россиянам во время оккупации.

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