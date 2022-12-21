Удивили даже самих украинцев — как отважные херсонцы боролись с россиянами в оккупации

Херсон пробыл под оккупацией 256 дней. Россияне заняли его 1 марта. Это был единственный областной центр Украины, оккупированный во время широкомасштабного вторжения.
28 сентября здесь даже провели псевдореферендум, но это не помешало быстрому бегству захватчиков в ночь на 11 ноября. Сами херсонцы вспоминают оккупацию как большое недоразумение и пытки над мозгом.
Украина стала неожиданностью для россиян, но Херсон стал сюрпризом даже для самой Украины. Ведь русскоязычный город встретил захватчиков такими яростью и сопротивлением, каких мало кто ожидал.
Сначала люди ходили на митинги, несмотря на то, что оккупанты жестоко разгоняли протестантов.
Каждую неделю митинги были. Каждую неделю. Договаривались мы и каждую неделю шли на митинги, — говорит житель Херсона Владимир Панкратов.
Каждую неделю митинги были. Каждую неделю. Договаривались мы и каждую неделю шли на митинги, — говорит житель Херсона Владимир Панкратов.
Самых активных людей похищали и пытали. Поэтому украинцы попытались своим языком отгородиться от захватчиков.
После освобождения Херсон буквально стирает все упоминания о россиянах, державших город 256 дней. Местные делают это с удовольствием и верят, что больше им не придется жить в оккупации.
Сейчас, когда россияне со злости разрушают город, здесь очень часто можно услышать фразу: “Лучше под обстрелами, но без них”.
С оккупированного левого берега оккупанты буквально стирают несколько районов. Каждый день — новые погибшие среди гражданских. В Херсоне осталась разве что четверть населения. Люди едут поездами в спокойные города и из окрестных сел.
Эвакуированных ждет долгое путешествие в неизвестность. Однако каждый едет с большим желанием вернуться домой, в свой героический край.
Убивали, пытали и мародерили — вот что делали российские солдаты месяцами на временно оккупированных территориях. Однако каждый день ВСУ делают все возможное, чтобы ужас войны остался позади для всех украинцев.
Смотри, как Любимовка в Херсонской области живет после освобождения.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!
Главное фото: Херсонская областная военная администрация