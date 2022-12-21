Удивили даже самих украинцев — как отважные херсонцы боролись с россиянами в оккупации

Херсон пробыл под оккупацией 256 дней. Россияне заняли его 1 марта. Это был единственный областной центр Украины, оккупированный во время широкомасштабного вторжения.

28 сентября здесь даже провели псевдореферендум, но это не помешало быстрому бегству захватчиков в ночь на 11 ноября. Сами херсонцы вспоминают оккупацию как большое недоразумение и пытки над мозгом.

Как борется Херсон

Украина стала неожиданностью для россиян, но Херсон стал сюрпризом даже для самой Украины. Ведь русскоязычный город встретил захватчиков такими яростью и сопротивлением, каких мало кто ожидал.

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Сначала люди ходили на митинги, несмотря на то, что оккупанты жестоко разгоняли протестантов.

Каждую неделю митинги были. Каждую неделю. Договаривались мы и каждую неделю шли на митинги, — говорит житель Херсона Владимир Панкратов.

Самых активных людей похищали и пытали. Поэтому украинцы попытались своим языком отгородиться от захватчиков.

После освобождения Херсон буквально стирает все упоминания о россиянах, державших город 256 дней. Местные делают это с удовольствием и верят, что больше им не придется жить в оккупации.

Сейчас, когда россияне со злости разрушают город, здесь очень часто можно услышать фразу: “Лучше под обстрелами, но без них”.

С оккупированного левого берега оккупанты буквально стирают несколько районов. Каждый день — новые погибшие среди гражданских. В Херсоне осталась разве что четверть населения. Люди едут поездами в спокойные города и из окрестных сел.

Эвакуированных ждет долгое путешествие в неизвестность. Однако каждый едет с большим желанием вернуться домой, в свой героический край.

Убивали, пытали и мародерили — вот что делали российские солдаты месяцами на временно оккупированных территориях. Однако каждый день ВСУ делают все возможное, чтобы ужас войны остался позади для всех украинцев.

Смотри, как Любимовка в Херсонской области живет после освобождения.

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Главное фото: Херсонская областная военная администрация